IMALA SAM TEŠKU FAZU I TADA SAM SE ISTETOVIRALA! Bojana Ordinačev progovorila o PRIVATNOM životu, EVO kako glumica živi kada se ugase kamere!

Bojana Ordinačev imala je teške periode u životu, kada je i uradila svoju prvu tetovažu. Ona se tu i zaustavila, pa je pokazala da ono pravilo ko krene sa tetoviranjem, nikada se ne zaustavi na jednoj, kod nje ne važi.

- Baš sam uživala, kupala se, sunčala, bilo je super vreme. More obožavam, posebno kada je predsezona. Obožavam da odem dole. More i motori me opuštaju.

- Imala sam tešku godinu u svom životu, tešku fazu i kada je sve to prošlo, ja sam se istetovirala. To je žena mačka, ratnica. I onda sam to istetovirala kao simbol perioda koji sam prevazišla. Volim tu tetovažu i dalje i nisam se pokajala šta sam je uradila. Ne verujem. Ljudi kažu kada ti krene ne prestaješ. Eto meni nije krenulo za ovih 20 godina od kada sam uradila prvu tetovažu. Dosta je ova jedna - priznala je Ordinačev.

Bojana priznaje da je jako tvrdoglava.

- U privatnom životu je kako hoću. Uvek sam tvrdoglava. Takva sam se rodila. Nije ni mojim roditeljima jasno zašto sam takva. Ja uz moranje nisam odrasla. Samo uz sreću i ljubav - zaključila je glumica.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs, Blic / Foto: Printscreen Instagram

Kurir