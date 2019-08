NOVI SKANDAL TRESE SVET! LEDI GAGA UKRALA PESMU ANONIMNOM AUTORU PA SE PROSLAVILA: Pevačica rasturila vezu Bredliju Kuperu, sada stižu JOŠ GORI PROBLEMI!

Ledi Gaga je optužena da je pesma koja joj je donela planetarni uspeh zapravo plagijat.

Naime, posle navoda da je u ljubavnom odnosu sa Bredlijem Kuperom, koji je posle ovih navoda i raskinuo vezu sa Irinom Šajk, pevačicu je tužio Stiven Rozen, koji tvrdi da mu je pevačica ukrala delove pesme "Olmost" (Almost) i upotrebila je u pesmi "Šelou"(Shallow) koja je postala globalni hit.

Zvezdu filma "The Star Is Born" su optužili po osnovu da je problematičan redosled akorda u pomenutoj pesmi, te da je to plagijat pesme "Almost".

Međutim, odbrana Ledi Gage uzela je činjenicu da "nikada nije ni čula spornu pesmu javnosti nepoznatog autora" kao osnovni dokaz da je tužba neosnovana.

foto: Profimedia

Kurir.rs / Foto: Profimedia

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir