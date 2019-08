NAJBOLJI PAR SERIJE OKRUG ORANDŽ PONOVO ZAJEDNO! Njihova slika je ODUŠEVILA sve, a evo gde se desio SUDBINSKI SUSRET (FOTO)

Serija Okrug Orandž bila je jedna od popularnijih tinejdžerskih serija, a prikazivala se od 2003. do 2007. godine. Mnogima omiljeni par u seriji bili su glumci Rejčel Bilson koja je glumila Samer Roberts i Adam Brodi koji je glumio Seta Koena.

Glumci su se sada ponovo sreli na aerodromu u Njujorku, a svoj su susret i zabeležili.

"Naišla sam na starog prijatelja od JFK-a do LAX-a", napisala je glumica Rejčel Bilson i dodala stihove iz uvodne špice serije "California, here we come".

U komentarima se oglasio i autor serije Džoš Švarc i našalio se: "Izvini, ne kapiram foru", a fanovi serije su odmah poželeli nastavak.

"Želimo da vas gledamo ponovo, pa makar i na snimku koji će trajati samo pet minuta. Nama je to potrebno", "Ovo je znak da treba da se snimi još jedna sezona serije", glasili su neki od komentara.

Rejčel i Adam su se tri godine zabavljali i u stvarnom životu, i to za vreme snimanja četvrte sezone serije.

