FESTIVAL DOBROG PROVODA U BULJARICAMA U PUNOM JEKU! Reka raspoloženih rejvera na Sea Dance otvorenoj bini spremna je ZA NJIHOV DOLAZAK!

Sinoć su svi putevi vodili prema tirkiznoj uvali plaže Buljarica gde je u toku šesto po redu izdanje Sea Dance festivala, jednog od najvećih muzičkih festivala Mediterana!

Reka nasmjanih ljudi iz više od 40 zemalja sveta rasporedila se na preko deset bina i zona širom festivalskog prostora, na kojima su plesali do ranih jutarnjih časova.

Večeras na glavnu binu Sea Dance festivala stiže jedan od najvećih svetskih hitmejkera, nemački producent Robin Schulz, kao i superpopularni francuski duo Ofenbach, koji je prošle godine na Exitu priredio istinski spektakl pred više desetina hiljada ljudi.

Pre njih, svoje bezvremene numere na Jadran donosi veliki Darko Rundek, dok će večerašnji nastavak pravog hip-hop festivala činiti popularni sastav Hazze i trap idol Surreal. Tehno se večeras seli na No Sleep binu uz nemačku techno ikonu Helenu Hauff i regionalne zvezde među kojima su Marko Nastić, Skeptik aka Pero Fullhouse i Tehno Klinika.

Ulaznice za drugi i treći festivalski dan, mogu da se nađu na blagajnama širom Crne Gore po ceni počev od 19.99 eura za subotu 31. avgust i 24.99 eura za nedelju 1. septembar, dok se od 18h prodaja seli na plažu Buljarica.

Najveći spektakl na Jadranu sinoć bio je na glavnoj bini Sea Dancea, gde su nastupili istinski lideri globalnog tehno pokreta Sven Vath i Richie Hawtin! Pored tehna nije nedostajalo ni savremenog hip-hop zvuka, a da žurka počne najranije dosad pobrinuli su se novosadska grupa Bekfleš, beogradski trap boss Fox i zagrebački reperi Kuku$. Atmosferu je do usijanja dovela balkanska kraljica trep zvuka Senidah čije je hitove publika horski pevala! Budući da se radilo o nešto mlađoj publici koja je strpljivo čekala 19h da se otvore kapije, kako bi iz prvih redova slušala svoje idole, oko ponoći je došlo do velike smene posetilaca kada je počela žurka u duhu EXIT Dance Arene na koju su pristizali fanovi celonoćnih žurki.

Na samoj plaži, svega par koraka od mora i ove se godine udobno smestila kultna No Sleep bina, koja je i proteklih godina bila zadužena za najenergičnije žurke do ranih jutarnjih časova! Titulu apsolutne zvezde večeri potvrdio je fantastičnim setom i holandski progressive mag Eelke Kleijn kome je pripala čast da priredi magičan završetak izuzetno uspešne prve noći Sea Dance festivala. Kompletnu plažu na nogama su držali i najistaknutiji crnogorski producenti Audiostorm, Double Needle Project, Rayo i Mr. Lekka, a sa njima i dubrovačka legenda svetskih razmjera Haris, mostarska vedeta Mili Sefić, beogradsko-tuzlanski trio Popi Divine, Vanyano i Facho, i koprivnički progresivac Kraundler. Dobar duh i raspoloženje širili su se svuda, a burno je bilo i na drugim binama Sea Dance festivala, kao što je TDI bini na kojoj su nastupali Rosske, Mario Eddie, Divolly & Markward, Mirko & Meex, MR. Mips, Mark Funk i Danny Cruz. Najtiša, a uvek rasplesana Silent Dance bini priredila je borbu do poslednjih slušalica u koje su naizmenično puštali Mr. Fanatik, Djura i Dirty.

U okviru projekta „Kreativna Crna Gora“, Sea Dance je omogućio i mladim crnogorskim stvaraocima da svoje talente pokažu publici, i to na čak dve bine – Living Culture Music i Living Culture Cinema, te su nove nade crnogorske umetničke scene već juče imale priliku da svoja dela predstave publici iz čitavog sveta! Za sve festivalske fanove u Crnoj Gori, Sea Dance je obezbedio organizovani autobuski prevoz iz Nikšića, Danilovgrada, Podgorice, Cetinja, Ulcinja, Bara, Herceg Novog i iz Kotora, dok je iz Budve organizovan prevoz tokom cele večeri za vreme trajanja festivala.

