TAKMIČAR SE ZALETEO I UDARIO GLAVOM U ZID, PA POBEGAO KOD ŽENE! Voditelj će ovo zauvek da pamti, šokirao se kao NIKAD!

Poznati hrvatski glumac i voditelj Tarik Filipović već godinama unazad vodi kviz "Milioner".

Podsetimo, Tarik je optužen za silovanje kućne pomoćnice.

U nedavnom intervjuu koji je dao za hrvatske medije, voditelj je ispričao nekoliko anegdota koje su se događale na snimanju emisije, koje kako kaže, pamti sa osmehom.

"Bilo je tu puno anegdota, bilo je i nekih o kojima ne smem da pričam. Bio je tu čovek koji je udario glavom u zid pa je otrčao ženi nakon što je ispao na prvom pitanju", kaže Tarik.

On je takođe dodao da je u potpunosti zapamtio takmičare koji su otvarali pobedničko pitanje za milion hrvatskih kuna, jer je i sa njima, priznaje, imao bezbroj smešnih situacija.

"Bilo je tu mnogo šaljivih stvari koje su završile na jutjubu, ali eto, sve je to život i sve je to igra", rekao je on.

Kako sam priznaje, jedina osoba u hrvatskoj koja je osvojila milion kuna, bila je profesorka hrvatskoj jezika sa kojom je i kasnije bio u kontaktu, a navodi da bi ponovo voleo da pobednica bude žena.

"Nadam se da ću podići nekoga, kao i tada, ko će biti ženskog pola i ko će osvojiti milion. Hrvatska scena je od zadnjeg "Milionera" ne samo narasla, nego nabujala do te mere da imamo toliko kandidata koji realno mogu da pretenduju na milionski iznos i verujem da će tu biti svega i svačega", rekao je.

