MUŽ MI KAŽE DA SAM PREVARA: Anđelka Prpić otkrila detalje svog braka, ovo niko nije očekivao!

Anđelka Prpić mnogima je veoma duhovita, a svi misle da je takva i u privatnom životu. Ipak, ona je otkrila šta kaže njen suprug.

"On baš misli kako sam ja potpuno različita - dosadna, nezanimljiva, sve različito od onoga što glumim. On je u fazonu: "Ti si jedna prevara, ljudi ne mogu da shvate koliko je moj život dosadan sa tobom", ispričala je Anđelka kroz smeh.

Anđelka uvek ističe da su njen suprug i sin njena najveća podrška, ali i da od svog naslednika sada može mnogo da nauči.

"S obzirom na to da imamo klinca od sedam godina, to je sad ta faza kada je on ultra zabavan, ima neke super zaključke i stavove, principe životne i onda je to slatko slušati i upijati. A može i da se nauči, iskreno", tvrdi Anđelka.

Glumica je priznala da voli da slavi rođendane, te da napravi veliku žurku svake godine, ali je ovog puta to moralo da izostane.

"Ja volim da slavim rođendane, volim poklone, da se svi sredimo, da pijemo, provodimo se, klopamo lepo, muzika... Ja sam želela da to bude maskenbal ove godine, ali nisam mogla da ispunim to zbog posla. Tako da sam dužna tu žurku", istakla je Anđelka u "Premijeri".

