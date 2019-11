BIOLOŠKI RODITELJI NE ZNAČE NIŠTA, AKO NISU PRAVI: Milica Milša 20 godina je u braku sa Žarkom Jokanovićem, a evo zbog čega ne spominje OCA SVOG DETETA!

Milica Milša sina Antonija Isakovića rodila je na četvrtoj godini studija, bila mu je majka i otac do trenutka kada je srela životnog saputnika, dramaturga Žarka Jokanovića.

Sada njih dvoje žive i funkcionišu kao jedno, a mnogi komentarišu da i dalje izgledaju zaljubljeno.

"Priznajem da sam sve zaboravila. Da li je to zato što smo ove godine proslavili 20 godina braka i naše ljubavi, pa sve ostalo nekako izbledi. Naravno, Žarko je oduvek bio broj jedan, zato što je pravi", rekla je Milica.

foto: Damir Dervišagić

Žarko vas je prihvatio kao ženu koja ima dete. Davao vam podršku kada ste možda zbog mnogih okolnosti patili?

- Nikada nisam patila. Nisam prošla nikada kroz loš period. To je bila moja odluka. Možda je trebalo nekada i da patim. Nisam imala patnje za muškarcima, a možda je trebalo da ih bude.

Nikada niste pričali o prvom partneru s kojim imate sina. Uspešno ste taj period držali skriven od očiju javnosti?

- Mislim da je tako i najbolje. Nema šta tu da se priča, verujte mi.

foto: Zorana Jevtić

Kako se sećate tog perioda?

- Kada sam rodila dete, meni je ono bilo bitno. Svakoj majci je dete najbitnije, pa tek onda nešto drugo. Tako da je meni Antonije bio najvažniji. Tako je i dan-danas. A, zaista smatram da su roditelji oni koji dete odgajaju, podižu, vaspitavaju, vole, tu su za njega... To mislim i za majke i za očeve. Biološki roditelji što se mene tiče ne znače ništa ako nisu pravi.

Žarko je prihvatio vašeg sina?

- Zato su Žarko i Antonije pravi otac i sin, bolji od mnogih koji su biološki roditelji. Biologija za biologiju, ljubav za ljubav.

Uvek se ljudi preispituju da li su napravili pravi korak u životu. Kakav je slučaj kod vas?

- Sve je okej šta vama odgovara. Ako činite nekom dobro, onda je sve okej. Svako treba da radi onako kako misli da treba. Nema pravila, nema šablona.

foto: Printscreen Instagram

Vaš sin je dobio drugog oca?

- Dobio je pravog oca.

Da li je Antonije poželeo da upozna biološkog oca?

- O tome zaista ne pričamo. To je toliko nebitno. Antonije je čovek koji ima 27 godina, sada će da magistrira, i ima jednog jedinog oca, pravog, a to je Žarko Jokanović. I tu nema dalje. Svako ima jednog oca, a njegov je Žarko.

U domaćim serijama ste igrali zavodnice. Da li ste se tako osećali?

- Ne. Nikada se nisam osećala tako, niti to smatrala da jesam. Ja sam jedna obična, normalna žena, uvek bila i ostala. Ne volim da budem zavodnica. Nikada nikog nisam zavodila. Mene su zavodili. Mene je moj muž zaveo. Okrenuo me skroz i hvala mu na tome što me je osvojio, jer je najbolji na svetu. Mogla sam ga propustiti. Da sam ja nekog zavodila, ko zna kako bi to bilo.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/K.Đ/Blic, Foto: Damir Dervišagić

Kurir