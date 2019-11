GAGI JOVANOVIĆ ZBOG BOLESTI POZORIŠTE OSTAVIO PO STRANI, ALI OD FILMA NE ODUSTAJE! Glumac dao važan savet RODITELJIMA!

Dragan Gagi Jovanović je zbog diskurs hernije morao da napravi pauzu od glume, ali sada je spreman za nove projekte, a najnoviji u kojem ćemo moći da ga gledamo je film "Četiri ruže".

"Film se snimao baš u to neko vreme kada su počeli zdravstveni probelmi. Ali film je drugačija stvar, tu nema takve opasnosti kao u pozorištu, gde postoji mogućnost da se ponovo povredim i budem ukočen pola godine. Na filmu to sve može da se lepo uradi - da se uradi sve što treba. U pozorištu ne mogu da se baš kontrolišem na sceni i da se setim da me boli kičma. Tako sam sada teatar ostavio po strani", otkrio nam je Gagi i dodao da se sada dobro oseća.

A snimanje filma "Četiri ruže" koje je trajalo 10 godina bilo je zahtevno. U ostvarenju Nikitovića prikazuje se i buran noćni život Beograda pa je jedna od najupečatljivijih scena žurka u klubu po kojem film nosi ime, u kojem su se narkotici služili kao reka pića - doslovno.

"Kada sam ja uživao u noćnom životu Beograda, bilo je je to neko sasvim drugačije vreme, neko vreme ljubavi, bezbrižno, divno vreme koje eto... Ne znam da li je bolje što sam ga živeo ili bi bilo bolje da ne znam da tako nešto postoji, ali je postojalo i žao mi je što toga sada više nema. Možda će se vratiti, ali teško da u ovom globalnom sistemu to može da se dogodi", dodao je glumac čija ćerka glumica Anđela Jovanović sada živi u drugačijem Beogradu (ćerku Anđelu dobio je sa suprugom, glumicom Brankom Pujić).

"Sve počinje od roditelja, tako da bih se ja obratio roditeljima, ne bih deci ništa prigovarao. Prosto roditelji moraju da imaju uvid čime se deca bave, gde izlaze, sa kim izlaze, da razgovaraju stalno sa njima šta je to dobro, šta je zlo. To se poravnava u poslednje vreme pa je i jedno i drugo je potpuno legitimno, a ne bi trebalo", odgovorio je Dragan na pitanje kako ćerku Anđelu savetuje da ne upadne u zamke poročne strane noćnog provoda.

