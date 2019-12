KURIR STOPAMA BITLSA: Čuveni pešački prelaz i posle 50 godina prava je atrakcija Londona! (KURIR TV)

Pre nešto više od 50 godina, tačnije 8. avgusta 1969, članovi legendarne britanske grupe "Bitlsi" ovekovečili su pešački prelaz Ebi roud, a stopama Džona Lenona, Pola Markatnija, Džordža Harisona i Ringa Stara prošetao je i novinar Kurira Goran Anđelković.

Čuvena četvorka nije bila svesna da će njihova fotografija na pešačkom prelazu postati antologijska. I ne samo to, već i da će taj pešački prelaz postati prava turistička atrakcija Londona. Tako svakodnevno turisti iz svih krajeva sveta zaustavljaju saobraćaj kako bi se slikali kao Bitlsi, a zanimljivo je da vozači imaju razumevanja i strpljenja na ovom mestu.

Antologijska fotografija se pre pola veka našla na omotu 11. studijskog albuma Bitlsa, a upravo ovo izdanje je na simboličan način zaokružio epohu te grupe, nekoliko meseci pre njenog zvaničnog raspada.

Među pesmama na tom albumu su "Come Together", "Octopus Garden", "Oh, Darling!", "Because", "The End" i "Her Majesty".

Kurir.rs/Goran Anđelković/Foto: Goran Anđelković

Kurir