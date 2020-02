SLUČAJNO SAM 6 PUTA POSTAO OTAC: Sting progovorio o BRAKU koji traje 27 godina, pa i DECI! Otkrio TAJNU SAVRŠENE VEZE

Sting (68) i njegova supruga Trudi Stajler (66) imaju četvoro dece, a pevač iz braka s bivšom suprugom Franse Tomelti (71) ima još dvoje dece.

Nakon 27 godina braka i 37 godina veze, Sting i njegova supruga Trudi Stajler i dalje su zaljubljeni kao prvoga dana.

"Znam ponešto o braku. S Trudi sam se venčao pre 27 godina, a mnogi me pitaju kako to da nam je brak izdržao toliko dugo. Uvek im kažem da je to pomalo čudno, ali ništa ne uzimamo zdravo za gotovo", ispričao je popularni pevač.

"Volimo se, ali zapravo se i sviđamo jedno drugom i u tome jeste cela poenta. Ljubav je strastvena, ali kada vam se neko toliko sviđa i volite da budete u njegovom društvu, to traje puno duže", kaže Sting.

Sting i Trudi imaju četvoro dece, a pevač iz braka s bivšom suprugom Franse Tomelti ima još dvoje dece.

"Nikada nisam mislio da ću biti otac. Slučajno sam postao otac šest puta, toliko sam pametan. To su najbolje slučajnosti u mom životu i najbolji ljudi na svetu", priča Sting i ističe da već ima i sedmoro unuka.

