CRTAČ ZAGORA 3 NEDELJE U KARANTINU ZBOG KORONE: U Rimu ima svega osim života!

Valter Venturi, strip crtač lendarnog junaka Zagora, rekao je da je život u Italiji paraliziran zbog koronavirusa, ali i da je zdravlje najbitnije u životu.

"Možemo mnogo toga da želimo, da pokušamo da imamo sve, ali na kraju je najbitnije imati zdravlje, a to nam pokazuje trenutna situacija u kojoj se nalazimo", rekao je za Al Jazeeru strip crtač Valter Venturi, poznat u Italiji i širom Balkana po svome radu na legendarnom strip junaku – "Zagoru".

Evropa se trenutno nalazi kao u jednom od njegovih stripova, opkoljena jakim neprijateljem, nepripremljena za borbu sa njegovim najjačim oružjem – neizvesnošću.

Venturi živi i radi u "Večnom gradu", italijanskoj prestonici Rimu, gde je prinuđen da bude u karantinu.

Daleko od šale On i cela njegova domovina su blokirani zbog koronavirusa, koji se proširio na skoro čitavi svet, zarazio stotine hiljada osoba, odneo hiljade života... Italija je na evropskom kontinentu najgore prošla, virus i epidemija su žestoko poljuljali ovu državu, za koju se vežu mnoge lepe stvari, poput muzike, pesme, fudbala, turizma - sve to je sada "zamrznuto".

Na početku razgovora Venturi se malo našalio:

"Pa, život mi je isti kao i uvek i kao kod ostalih crtača – samo sedim za stolom i crtam!"

Dalje nastavlja u ozbiljnim tonom:

"Naravno, ova situacija je jako daleko od neke šale, nekog vica. Jako je teško u Italiji, vani... Mnogo ljudi umire i zaista je stanje daleko od normalnog, daleko od vremena za smeh."

Navodi kako je blokiran u kući tri sedmice i ne može se izlaziti napolje, osim u prekoj potrebi, a jedini pravi razlozi da se napusti stan jesu da kupi hranu ili lekove. U kontaktu je s mnogima, i sa severa i sa juga Italije, i svugde je isto:

"Cela Italija je jedna ogromna crvena zona."

Poštovanje prema mrtvima Na internetu se dele snimci kako Italijani u stambenim zgradama, na balkonima, pevaju zajedno, pokušavaju dići raspoloženje. Muzičari na balkonima sviraju, ali s time se naš sagovornik baš i ne slaže, istakavši kako svako ima pravo na svoje mišljenje.

"Vidio sam te snimke, ali kada malo razmislite – zaista nema nekog razloga za pesmu. Ja u tome ne učestvujem iz poštovanja prema mrtvima, prema tragediji koja nas je sve pogodila."

Venturi kaže kako u Italiji trenutno nema nestašica.

"Možda bi inače zvučalo čudno, ali sada nije tako – u Rimu je vladala nestašica maski. Ali, zahvaljujući Kini, nove isporuke su stigle i to više nije problem. Neki su ljudi ih pravili sebi, ali mislim da je to sve pogrešno. Najbolje je poslušati, ostati kući dok nevolja prođe", ističe sagovornik i kaže kako je jako srećan što na naše pitanje - da li poznaje nekoga s korona virusom? - može odgovoriti negativno.

Govori kako nije teško poslušati, biti zatvoren u kući, te kako se uvek može nekom hobiju ili radovima na stripu posvetiti, dok mu kćerka uči iz kuće.

"Ipak, znate kako to ide, kada je nešto zabranjeno, onda to baš želite. Želite da prošetate, da odete s prijateljima u restoran... Da živite! Za decu je posebne teško, ali zahvaljujući internetu, mogu da uče od kuće, kao što to radi moja ćerka."

Ponavlja kako, na kraju, samo se dobro zdravlje broji.

Čest je gost Balkana i pripremio je (iako to nije njegova sfera) zanimljiv crtež Cvećare i Grupe TNT iz drugog kultnog italijanskog stripa Alan Ford, za humanitarnu aukciju na ovogodišnjem Makarskom festivalu stripa MaFest.

"Svaki put kada me pozovu, s veseljem prihvatim pozive sa balkanskih festivala stripa, jer imam mnogo prijatelja na Balkanu i rado pomognem ako mogu. Tako sam ovaj put nacrtao Grupu TNT iz poštovanja za humanitarnu aukciju na MaFestu, ali mislim da je i on obustavljen zbog virusa."

Kuror.rs/Al Jazeera

Kurir