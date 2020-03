CELI SVET GLEDA FILM STAR 10 GODINA! Postoje jezive sličnosti sa KORONA VIRUSOM, a evo za šta su optužili scenaristu

Film "Contagion", to jest "Zaraza", premijerno prikazan u januaru 2011. godine, a koji je prošao relativno nezapaženo tada, ali sada, deceniju kasnije, počeo je da se skida i s plaćenih servisa, sve zbog samog početka koji sada deluje više kao dokumentarac nego fikcija.

Glumačka postava filma nije naivna.

Met Dejmon, Gvinet Paltrou i Džud Lo teško da su anonimusi, a film je radio čuveni Stiven Soderberg. Zaplet kreće jezivo poznato u trenutku u kojem preko 100.000 ljudi ima koronavirus.

Izbija epidemija nepoznatog virusa životinjskog porekla i počinje da se širi iz Azije. Uskoro se proglašava pandemija. Virus je potpuno nov i do tada neviđen, prenosi se kašljanjem i kijanjem i dodirivanjem lica, dugmića u liftovima, a ponikao je tako što je prešao sa slepog miša na životinje i napokon na čoveka.Važno je napomenuti, naravno, da je u filmu virus daleko smrtonosniji i drugačiji, ali je sama postavka vrlo slična trenutnoj situaciji, i to do te mere da su Kinezi na svojim društvenim mrežama koristili reč iz filma "forsitija", što je naziv lažnog leka da bi pričali o stanju u zemlji.

Scenarista filma "Zaraza" Skot Berns je proveo mesece istražujući zarazne bolesti, čak je ekipa filma konsultovala i američke stručnjake iz Centra za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti.

"Svi stručnjaci sa kojima sam pričao su mi rekli da nije pitanje da li će biti nove velike epidemije već kada će se ona dogoditi", rekao je Berns.

Film je predvideo pandemiju, ali još nešto zanimljivo.

"Predvideo sam da će epidemija izazvati talas nepoverenja, panike, sebičluka i zbunjenosti. Predvideo sam da svet neće znati kako da reaguje i da će se zaraza širiti brže nego što je očekivano. Predvideo sam da će oni sa jakim imunim sistemima zanemariti one sa slabim. Toliko toga sam predvideo da su me neki fanovi optužili da sam u Iluminatima", rekao je Berns.

