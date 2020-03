NAJSTARIJI SRPSKI GLUMCI NE IZLAZE IZ KUĆA I PAZE SE OD KORONE! Vlasta i Mira: Oprezni smo i ČUVAMO SE! OVO IM DAJE VERU

Vlasta Velisavljević (93) i Mira Banjac (90) veruju da će i najstariji građani pobediti koronu ako ostanu kod kuće! Slavni glumci kažu da od proglašenja vanrednog stanja ne izlaze nigde jer spadaju u rizičnu grupu građana kojima ovaj virus može ozbiljno da ugrozi zdravlje.

- Sve vreme sam kod kuće! To mi ne pada teško jer inače ne volim mnogo da šetam po ulicama i parkovima, kao većina penzionera. Pre epidemije, kada sam morao negde da idem, uglavnom sam vozio auto. Više sam zamarao auto nego sebe - priča Vlasta kroz osmeh.

- Ne plašim se virusa, ali sam oprezan. Uzimam dosta vitamina i jedem kvalitetnu hranu, najčešće pasulj i podvarak. Dok sam u kućnoj izolaciji, hranu i sve potrepštine donose mi na prag kolege iz mog pozorišta. Neverovatno koliko su divni! Upravnica JDP vodi računa o svojim glumcima, to je ogromna stvar. Često me zovu telefonom da me pitaju kako sam, a ja im odgovaram: "Fino sam, ne brinite! Kad mi nešto zafali, ja ću vas zvati."

Njegova koleginica Mira Banjac kaže da je preživela mnoge nedaće i nada se da će se uskoro završiti i epidemija koronavirusa.

- U poznim sam godinama, preživela sam brojne ratove i viruse, ali nijedan nije bio kao ovaj sada. Međutim, ne brinem, kod kuće imam sve što mi je potrebno. Jedna sam od onih žena koje uvek u kuhinji imaju sve! - priča Mira.

Slavna glumica, koja živi u Novom Sadu, dodaje da ima dobre komšije, koje joj dosta pomažu.

- Mogu da se pohvalim sjajnim komšilukom! Nude se da pomognu i da mi kupe ono što mi treba. To pokazuje da nije sve tako crno i da dobri ljudi postoje. Putem televizije se informišem i slušam savete lekara. Ako svi budemo dovoljno disciplinovani, brže ćemo da pobedimo ovu pošast! - završava priču Mira.

Lane i Miki: Dobro smo! Milan Lane Gutović (73) i Miodrag Miki Krstović (69) kažu za Informer da su oprezni i da se pridržavaju svih pravila tokom epidemije. - Nisam očekivao da će koronavirus da uzme ovoliko maha. Suvišno je pričati u ovom trenutku šta je moglo da se uradi. Sada svi imamo jedan zadatak - da sprečimo širenje zaraze! Pridržavam se svih pravila, izlazim samo u dvorište i trudim se da se maksimalno zaštitim - kaže Lane, a Miki dodaje da se dobro oseća: - Svi treba da budu oprezni i da se pridržavaju saveta stručnih lica. Ne brinite se za mene, dobro sam. Svima želim dobro zdravlje, čuvajte se! foto: Dado Đilas

