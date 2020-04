SELENA GOMEZ U UŽIVO UKLJUČENJU PRIZNALA DA PATI OD OVE BOLESTI: Evo sad sam rekla i ne plašim se više! (VIDEO)

Selena Gomez je priznala da boluje od mentalne bolesti, tačnije od bipolarnog poremećaja. Rekla je da su joj lekari napokon, nakon godina borbe i neizvesnosti, postavili dobru dijagnozu koja joj je olakšala život.

"Sada kada imam više informacija i znam više o svemu, to mi zapravo pomaže, ne plaši me više. Kada sam bila mlađa, bojala sam se strašno grmljavine, a onda mi je mama nabavila knjige o njoj i tada sam shvatila da što više naučiš o svom strahu, manje ćeš se bojati. Tako je to kod mene", rekla je.

Priznala je i da se nakon postavljanja dijagnoze osećala istovremeno strah i olakšanje.

"Bilo me je strah jer je tajna otkrivena, ali sam bila srećna jer sam konačno saznala zbog čega se već godinama borim s depresijom i anksioznošću", otkrila je.

