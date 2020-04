GLUMAC MIODRAG RADONJIĆ SE ČUVA NA VLASINI: Treniram i šetam po brdima i livadama

Glumac Miodrag Radonjić (30) svoju oazu mira pronašao je daleko od gradske gužve, na Vlasinskom jezeru, gde provodi vreme u kući svoje bake. Čuveni Baća iz serije „Južni vetar“ tamo se nalazi od uvođenja vanrednog stanja zbog koronavirusa. Dan mu u počinje u osam sati, a završava se oko ponoći.

- Prija mi život u izolaciji. Na selu uvek imaš nekog posla oko kuće, imanja... Na Vlasini se još sneg nije otopio i dalje se kuća zagreva na drva, pa praktično oko vatre imam obavezu celog dana - kaže Radonjić, koji priznaje da ipak ne može u potpunosti da se prepusti uživanju zbog situacije u kojoj se našao ceo svet. - S druge strane, postoji briga zbog ove situacije, koja tinja u podsvesti i odvaja me od ove prirodne lepote u kojoj se nalazim. Trudim se da treniram i održavam formu. U tome mi olakšavaju dugačke šetnje po brdima i livadama.

foto: Printscreen

Glumac je odrastao na Konjarniku, ali sada uživa daleko od civilizacije i to mu prija. - Trenutno mi ne nedostaje gradski život, osim porodice i prijatelja, naravno, ali i to može da se promeni u zavisnosti od trajanja vanrednog stanja. Pokušavam da budem u kontaktu sa ljudima koje volim putem telefona i interneta. Imam neki duhovni utisak da je korona došla u ovom trenutku kao neka vrsta upozorenja za ljudsku rasu, da malo stanemo i zapitamo se dokle smo došli, zbog čega i gde zapravo želimo da stignemo. Moramo da se čuvamo i volimo. To je najbolji način da sačuvamo svoje fizičko i mentalno zdravlje i da budemo pobednici koji su izvukli lične pouke - smatra Miodrag.

foto: Aleksandar Letić

Njega ne iznenađuje uspeh serije „Južni vetar“, kao ni to što svaku epizodu gleda više od dva miliona ljudi. - Mislim da ju je većina ljudi razumela na način na koji smo mi želeli. Srećan sam zbog toga. Takođe, velika nam je čast što su određene replike nekako ušle u narod, to je nešto na šta nijedan autor ne može da utiče, već se to „desi“ i pronađe put do gledaoca. Uskoro se serija završava i daćemo sve od sebe da bude i nastavka, pre svega zbog publike koja to očekuje i želi - zaključuje glumac i producent „Južnog vetra“ pred veliko finale serije u nedelju na RTS.

Posle korone „Hotel Beograd" kao duhovni lek Miodrag Radonjić ostvario je zapaženu ulogu i u srpsko-ruskom filmu „Hotel Beograd". - Nadam se da će publika želeti da gleda u bioskopu tu pozitivnu romantičnu komediju, koja će definitivno posle ove situacije biti neka vrsta duhovnog leka. Verujem da će se distribucija tog filma desiti u pravo vreme, kada prođe ova nesvakidašnja situacija koja je zahvatila čitavu planetu.

