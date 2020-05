DŽOAN KOLINS NEMA KOGA NIJE ZAVELA, A LJUBAVNI ŽIVOT JOJ BIO HOROR: Glumica se 5 puta udavala, ovako su je MALTRETIRALI

Džoan Kolins imala je veoma buran život, o čemu je javno i govorila.

Ona je sa svojim prvim mužem Maksvel Ridom izgubila nevinost i roditelji su je bukvalno naterali da se uda za njega. Ipak, ona je ispričala da ju je prvi muž silovao.

"Imala sam 17 godina kada me je drogirao i seksualno iskoristio. Bila sam devica. Krivica koju sam osećala zbog toga naterala me je da pristanem da se udam za njega. Pakao je počeo na medenom mesecu u Kanu. Morala sam da mu bojim kosu i da trpim njegova vređanja. Samo godinu dana nakon venčanja hteo je da me proda bogatom šeiku za 23.000 evra", rekla je svojevremeno.

foto: Profimedia

Njihova brakorazvodna parnica trajala je čak tri godine i koštala je oko 13.000 evra. Neposredno pred smrt, 1974. godine, Rid se žalio da živi u siromaštvu dok je Džoan, za koju je tvrdio da ju je on pretvorio u zezdu, ne zna šta bi sa novcem.

Nakon ovog braka usledila su dva neuspešna - sa glumcem Entoni Njulejem i producentom Ronom kasom s kojim je dobila troje dece. Ona je čak i u intervjuima priznavala da nije baš najbolja majka jer nema vremena ni da zagrli svoju decu. Četvrti brak sa Piterom Holmom.

Švedski pevač Piter Holm postao joj je menadžer. Otpustio je njene saradnike kako bi mogao da je kontroliše i osvađao ju je sa porodicom.

"Shvatila sam da moram da se rastanem od njegai kad sam zbog problema sa srcem završila u bolnici. U tajnosti sam unajmila advokata, a njega je policija isterala iz moje kuće u Los Anđelesu", objasnila je Džoan Kolins. razveli su se 1986. godine, a Holm je dobio samo 85.000 evra jer je glumica imovinu zaštitila predbračnim ugovorom.

Džoan je u mladosti bila velika zavodnica. Nakon razvoda od prvog supruga zavela je Sidneja, sina Čarlija Čaplina, a ostavila ga je zbog sina filmskog studija MGM, plejboja Artura Loeva.

"On je bio jedan od retkih muškaraca koji je znao da sluša ženu. Kako bih upoznala samu sebe, nagovorio me je da tri puta nedeljno idem na psihoterapiju. To mi je pomoglo", ispričala je Džoan Kolins.

foto: Profimedia

"Nakon pet muževa, čovek bi rekao da sam naučila nešto o braku. Slaba vajda", rekla je jednom prilikom.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Profimedia

Kurir