TRAGIČNA SUDBINA TURSKOG GLUMCA! U saobraćajki je izgubio mlađeg brata, a onda mu je život zadao JOŠ JEDAN UDARAC!

Gokberk Demirdži, kojeg je domaća publika upoznala kao Emira u "Zakletvi", pre sedam godina u jednoj saobraćajki izgubio je mlađeg brata. Iste godine ostao je i bez majke, što ga je u potpunosti dotuklo. Ona se dugo bila borila s kancerom, a on je i inače veoma vezan za svoju porodicu, pa je ovaj gubitak veoma teško podneo.

Iako je uspeo da dotakne same zvezde, ne voli mnogo da se eksponira. U teškim trenucima veliku podršku pružala mu je koleginica Ozge Jagiz, koja u pomenutoj seriji tumači ulogu Rejhan.

Inače, ovaj tridesetogodišnjak nedavno je progovorio o svojoj ulozi, te napomenuo kako sa Emirom ima dosta sličnosti.

"Emir Tarhun je veoma pravdoljubiv lik. Sve što treba da se desi, po njemu, treba da se desi na pravedan način. Disciplinovan je i ne podnosi laži. Sve treba biti na svom mestu, onako kako treba. Ovo nam je zajednička stvar. I ja sam pravedan. Ono što nam nije zajedničko je to što je on ima fiks ideje. Tvrdoglav je i ne menja svoje stavove. Ponos mu je veoma bitan. Čak i kada greši, svestan je da greši, ali ponos mu ne dozvoljava da se povuče. Takve osobine čine stvari težim, naročito osobama s kojima je, ali i izluđuje publiku. To je nešto što nam nije zajedničko. Sviđa mi se Emir, nadam se da će na svetu biti više ljudi kao što je on, što se tiče karaktera", izjavio je on.

