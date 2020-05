GODINAMA SREĐIVALI KUĆU, A ONA I DALJE PRAZNA? Nema slika, boja, a Kim se u bazenima od 50.000 $ i NE KUPA! ŠOK!

Kim Kardašijan i Kanje Vest godinama su uređivali porodičnu kuću i od nje na kraju napravili "minimalistički manastir inspirisan reperom" - sve je belo, nameštaja gotovo da i nema, a starleta se u bazenima od oko 50.000 dolara još nijednom nije okipala. Kuća se nalazi u Hiden Hilsu i u njoj par živi sa svojom decom, ćerkama Nort i Čikago, te sinovima Psalmom i Sejntom.

U nju su uložili neverovatan novac i godinama su je radili dok se konačno nisu uselili.

"Bila sam trudna, on je imao kuću u Los Anđelesu, a ja na Beverli Hilsu. Nijedna od njih nije bila baš porodična... Jedan dan smo šetali i rekla sam mu kako mi se sviđa ova kuća i imanje, a on se složio. To je bila velika stvar, jer se njemu inače ništa ne sviđa", pričala je Kim svojevremeno o svom "manastiru" ili "muzeju" - kako kuću mnogi nazivaju, jer je malo šta zapravo čini.

Osim krcatih ormara sa garderobom, o kojima Kardašijanka i ne vodi mnogo računa pa je često prozivaju da je neuredna, u kući ne postoje nikakvi detalji, fotografije... Jedna od najlepših prostorija vile je glavni hodnik – ističe se prelepim lukovima na plafonu koji savršeno uokviruju prozore. Čitav enterijer se odlikuje bledom paletom boja, dok je ulaz naglašen kružnim stepeništem i okruglim drvenim stolom.

Deca, inače, u ovoj kući imaju poseban prostor samo za sebe. Tu mogu da rade i igraju se čega god da požele, igračke su razbacane na sve strane, prenose strani mediji, a ima i muzičkih instrumenata i kostima.

