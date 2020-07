LIDIJA PILIPENKO BILA JE STUB SRPSKOG BALETA: Prijatelji i kolege se oprostili od velike umetnice!

Lidija Pilipenko, jedna od najvećih srpskih balerina, preminula je iznenada u petak u 82. godini, a njene kolege i prijatelji kažu za Kurir, opraštajući se od nje, da je bila poslednja velika zvezda.

Ceo svoj igrački staž provela je u Baletu Narodnog pozorišta, gde je vrlo brzo postala primabalerina. Igrala je i u svetu, ali i nosila repertoar nacionalnog teatra igrajući u klasičnim baletima "Labudovo jezero","Žizela" i "Začarana lepotica". Posebno se pamti njena uloga u "Čudesnom mandarinu", kao i u izuzetnom domaćem baletu "Darinkin dar", na muziku Zorana Hristića. Po završetku igračke karijere, Pilipenko se posvetila koreografskom pozivu i veoma brzo izbila na vodeće mesto.

foto: Dragana Udovičić

- Napustila nas je velika umetnica, balerina i koreografkinja. Bila je neponovljiva u svojoj umetničkoj radoznalosti. Nisu je uspeh i neuspeh pokolebali u njenom neprestanom traganju za novim i zanimljivim. Ona je bila rođena balerina, finoće pokreta, i u tom pravcu je neumorno istraživala. Bila je divna majka, uvek puna razumevanja, ni u čemu neprijatna, nikad nasilna i hladna - ovako se seća drage prijateljice književnica i rediteljka Vida Ognjenović.

foto: Petar Latinović

Glumac Branislav Bane Vidaković pamti je kao svoju profesorku baleta. - Lidija je tvrdila da sam mogao po svojoj konstrukciji biti baletan - a ne glumac. Maltretirala me je na časovima, s kojih sam izlazio četvoronoške, ali sam joj danas zahvalan. Ona me je telesno osvestila. Bila je stroga, ali je umela da motiviše i da nam ulije energije da mi to možemo - kaže Bane i dodaje: - Bila je u dobroj kondiciji, ali je obolela. Za baletske igrače, to je smrt. Nadam se da će se sada odmoriti.

foto: Damir Dragišević

Aleksandar Saša Ilić kaže, da nije bilo Lidije, čekao bi dugo da stane na scenu. - Sećam se, kao i moje kolege Iva Ćirić i Dejan Kolarov, da nas je iz škole izvukla i ubacila u repertoar. Bacila nas je u vatru jer verovala u nas, a mi smo verovali u nju. Bila je stroga, a topla. Njen svima poznat koreografski jezik neoklasičnog i modernog stila suvereno je vladao na scenama naše zemlje i regiona. Bila je srećna kada sam joj rekao da idem za London, a zatim rekla: "Kada se budeš vratio, stavi na glavu kacigu - trebaće ti." Podržala nas je u osnivanju Instituta za umetničku igru. Volela je maštu, poeziju i imala vreme ispred vremena. Draga Lidija, kada se snovi ostvare, ne može se više sanjati u njima... - poručuje Ilić, sada direktor Kulturnog centra Beograda. Lidija Pilipenko biće ispraćena u krugu porodice

Kurir.rs

Kurir