LANA TARNER JE VODILA BURAN ŽIVOT: Zatekla je ljubavnika u krevetu sa svojom ćerkom, a onda je usledila TRAGEDIJA!

Lana Tarner bila je jedna od najvećih holivudski diva svih vremena, a preminula je 29. juna 1995. godine.

Tarnerova je imala poprilično buran privatni život, čak osam puta se udavala, dva puta za istog čoveka, a jedan tragični događaj potpuno joj je promenio život.

Naime, jedan od njenih ljubavnika je bio mafijaš Džoni Stompanato. Njihova veza je bila poprilično turbulentna, a okončana je kada je Džonija, kako se godinama pisalo, kuhinjskim nožem izbola tada 14-godišnja Lanina kćerka Šerli.

Šerli je u autobiografij priznala da je ubila majčinog ljubavnika, međutim prema najnovijim dokazima koje je prikupio istoričar filma Darvin Porter, postoji mogućnost da je upravo Lana ubila svog ljubavnika, a njena kćerka preuzela krivicu.

Sve će se detaljnije otkriti u knjizi "Lana Tarner: Hearts and Diamonds Take All" u kojoj će se naći intervjui s nekim od ključnih osoba koje su tada učestvovale u istrazi. Među njima je i razgovor s Fredom Otasom, detektivom koji je tada radio na slučaju.

"Ja sam bio taj koji je brisao otiske s noža u Laninom kupatilu. Bio sam nestašan dečko koji je napravio nešto što nije trebao " rekao je navodno detektiv.

Porter je razgovarao i s Laninim advokatom Džerijem Gislerom. On kaže da je tada svojoj klijentkinji predložio da njena kćerka preuzme krivicu jer, kao maloletnica, neće morati na suđenje.

" Pronašla ih je zajedno u krevetu. Otišla je po nož u kuhinju i zabila ga Džoniju u stomak, rekao je glumicin advokat, prenosi 24sata.hr. Prema dosadašnjoj istrazi, do mafijaševe smrti je došlo jer je Šeril branila svoju majku. Sud je tada zaključio da je zločin opravdan, a Lanina kćerka je zbog zločina neko vreme provela i u maloletničkom zatvoru, nakon čega je majci vraćeno starateljstvo nad njom."

