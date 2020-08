BODI NINKOVIĆU PORODICA JE VETAR U LEĐA! Okružen je uspešnim ŽENAMA, a evo na šta je morao da se NAVIKNE!

Boda Ninković, naš čuveni glumac, koji za sobom ima impresivnu karijeru, otkrio je jednom prilikom da mu je porodica uvek bila oslonac i vetar u leđa.

- Mislim da je porodica užasno bitna, a ja mogu da pričam iz vizure mog zanimanja, a moje zanimanje je posebno - započeo je Boda", a zanimljivo je da se Ninkovićeve ćerke nisu opredelile za glumu. Starija, Anja je završila produkciju, a mlađa Nađa je uspešna sportistkinja, koja je odavno otišla za svojom karijerom.

- Nađa je uspešna u odbojci, sada je u Brazilu, u Sao Paulu. Pre nekoliko dana su uzeli Kup Brazila, što je veliki uspeh. Pre toga je bila pet godina u Cirihu. Ona je 85 odsto vremena odsutna od kuće. Moram da priznam da je jako mlada otišla, sa nepunih 20 godina. Imao sam jedan stav i pre toga. Smatram da je zdravije da se čovek što pre osamostali, koliko god da je to teže, čovek može brže da sazri i da se spremi za izazove koje život nosi. Koliko god da to lepo izgleda, profesionalni sport je naporan i privatni život je sveden na sekvence. To je jedino što joj fali, a mi smo se već navikli da je nema. Čujemo se i vidimo preko savremenih sredstava komunikacije, ali i odemo kod nje - rekao je pre par godina, pa dodao:

- Starija je završila produkciju, sada je počela i da radi. Slovenci snimaju kod nas, pa ona radi na toj seriji. Ona ima sreću, jer je njen dečko završio glumu. Njih dvoje su perspektivni.

Kao otac dve odrasle ćerke, Boda zna da uživa u društvu mladih naraštaja, spreman je uvek da pomogne, prvenstveno otvorenim razgovorom, koji smatra ključem uspešnog roditeljstva. Prošle godine je otvoreno pričao o tome.

- Ne popuštam mladima i ne povlađujem im, već vrlo otvoreno razgovaram s njima bilo da su to moja deca ili mladi glumci. Smatram da mladi moraju da dobiju neuporedivo veću šansu, da rade, usavršavaju se i stignu do maksimuma jer jedino njihova energija može da pomogne da pozorište ide dalje. Ništa drugo nije ključ uspeha i trajanja. Na mlađima svet ostaje - istakao je tada Ninković, koji je ponosan i na svoje naslednice.

- Jedna ćerka živi u inostranstvu, a trenutno je u Beogradu na odmoru, a druga ovde živi. One su već svoji ljudi jer će starija 30 godina da napuni, a mlađa 28. Uvek smo imali otvoren odnos bez tabu tema i kako smo nekad razgovarali tako i danas. Sve je odlično u našem odnosu koji je od njihovih malih nogu isti. Viđamo se često koliko god nam obaveze dozvoljavaju - zaključio je bio.

