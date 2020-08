IMAM AUTO IZ 2003, NIKAD SE NISAM LUKSUZIRAO: Andrija Kuzmanović živi kako želi, a o ženama i drugaricama govori OVAKO!

Andrija Kuzmanović progovorio je o svom privatnom životu.

Glumac je okružen uglavnom damama i kako kaže, veruje u tu vrstu odnosa, da se nikada ne pređe korak dalje.

"Mojoj Vesni Ćurčić, koja je direktor fotografije, bio sam kum na venčanju. Tada sam bio nešto nagojen, tapacirao sam se baš i imao neki polupaž i izgledao sam kao neka korpulentna kuma iz Indije pošto sam taman. Tako da postoje muško-ženska prijateljstva. Tu je i moja Iva Milenković iz osnovne škole, jedan od mojih najboljih prijatelja u životu. Tu je i Mila, Maja sa klase. Ima dosta žena sa kojima sam zaista prijatelj. Nikada ništa više od toga nije postojalo. Kažu uvek je neko zaljubljen. Ma daj, to su floksule samo. Verujem u te odnose. Pa i kod mene u kući je tako. Moje sestre imaju najbolje drugare iz srednje, moje roditelji su isto tako imali. Sve se iz kuće vuče", kaže Andrija Kuzmanovič.

Na pitanje da li mu se dešavale situacije u privatnom životu da se zaljubi veoma brzo, Andrija odgovara:

"Dešavalo mi se svašta u životu i hvala mu na tome. Ali da sam kliknuo na prvi dan sa nekim i otišao da živim, nije mi se desilo. Nikad ne reci nikada. Mogao bih da se stavim u tu situaciju, razumem ljude koji tako funkcionišu. Imamo jedan život. Gledaj samo da nikog ne uvrediš, povrediš za bilo šta. A kako ćeš da živiš svoj život je tvoja stvar. Treba da se jako ali pametno ide kroz život, punim plućima."

foto: Printscreen/Instagram

Ovaj talentovani umetnik živi skromno i nikada se ne razmeće luksuzom.

"Pre nekoliko dana sam baš o tome razmišljao. Ovaj posao je jako zeznut posao u smislu javnog života. Ne možeš da uđeš u fast-fud a da te neko ne snima kako guraš pomfrit u usta ili kako si zagrizao neki obrok... Ali meni odgovara tako. Nisam preterano oscilirao u tome. Ja gledam da se na sceni bavim svojim poslom, to je moj posao. Da sam maneken, ja bih se slikao i podržavam ih. To nije moj posao. Moj posao je da proživljavam živote. Nikako se nisam luskuzirao. Meni to ne odgovara. Imam toliko stvari koje sam morao zbog premijera da kupim ili sam bio nečije lice, pa su me nafilovali nekom skupom garderobom. Stoji mi u ormanu ili sam je podelio", kaže on, pa dodaje:

"Ma imam stari auto iz 2003. godine. Ja sam bubaš. Imam veliku kolekciju buba iz ‘66. To su neke svari koje će jednog dana vredeti. Volim taj stari miris, to me loži. Imam druge ideje u životu. Nisam dao da me mnogo globalizacija zakači i neću. Stvarno živim isto kako sam živeo kao klinac. Gledam slike iz „Montevidea” i vidim da sam slično obučen kao danas. Nisam se nikada opterećivao modom."

foto: Damir Dervišagić

