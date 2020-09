NE BOJIM SE SMRTI, BRINE ME SAMO DA NE BUDEM TU DA POMOGNEM DECI! Tihomir Arsić o OPAKOJ bolesti i samo JEDNOJ želji

Glumac Tihomir Arsić otkrio je da boluje od opake bolesti i da mu je porodica najveća podrška u ovim trenucima.

- Bolest je stvar koju treba normalno da tretiramo. Moja porodica me podržava i imam sreću da me leče sjajni lekari. Ne plašim se smrti jer mislim da sam besmrtan, a jedino me brine što možda neću stići nešto da uradim - rekao je Arsić.

- Možda neću stići da se izvinim svima prema kojima sam pogrešio i možda neću stići da pomognem svojoj deci. Imam dve odrasle ćerke i dvoje mlađe dece, kao i unuku. Želeo bih samo zbog njih da budem još prisutan. Verujem da ljudi koji boluju od teške bolesti ostatak svog života treba da provedu radosno - rekao je glumac.

foto: Nemanja Nikolić

Tihomira Arsića publika je pre dve godine poslednji put gledala u serijama “Urgentni centar” i “Ubice mog oca”, a baš pred snimanje filma o čoveku koji umire od raka otkrio je loše vesti, te da boluje od kancera.

- Pre čak 20 godina sam poslednji put igrao premijeru u matičnoj kući i taman kad sam pre dve i po rešio da se vratim jednim divnim filmom, koji se bavi temom o čoveku koji umire od raka, otišao sam na proveru zdravlja zbog vrućina i svega ostalog i oni mi nađu ni manje ni više nego kancer i to pankreasa, gde je najgore. Ali to mi je produžilo život, međutim videćemo - rekao je Tihomir Arsić koji je zadržao pozitivan stav u životu pored svih nedaća i dodaje koliko mu je teško da sada ide na hemoterapije dok vlada pandemija: - Čuvam se, ali to bi bilo jako teško za mene ukoliko bih se zarazio. Striktno vodim računa o merama opreza, primam hemoterapiju i puno se vodi računa da se ne uvuče korona, jer bi to bilo kobno za mene. Mada crne prognoze za nas besmrtne ne važe. Uživam u životu i treba da se desi nešto ovako da bismo shvatili koliko je recimo lepo kad pada kiša.

Tihomir Arsić je srpski pozorišni, televizijski i filmski glumac prepoznatljiv po ulogama u filmovima „Dečko koji obećava“, „Veliki transport“, „Igmanski marš“, „Pejzaži u magli“ i drugima, dok ga je televizijska publika ga je nedavno gledala u ulozi fudbalskog menadžera Barona u popularnoj seriji „Ubice mog oca“. Rođen je 21. jula 1957. godine u Zemunu. Bio je u braku s pevačicom Biljanom Krstić s kojom ima dve ćerke, Milicu i Lenku. Od 2011. godine je u braku s balerinom Jelenom Ćosić s kojom ima ćerku Veru i sina Arsenija. Živi na relaciji Beograd – Belanovica.

foto: Printscreen Tanjug

Kurir.rs/Alo/Blic

Kurir