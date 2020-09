SAJAM KNJIGA ODLAŽE SE ZA KRAJ GODINE! Uskoro novi datum za festival koji poseti više od 150.000 ljudi!

Međunarodni beogradski sajam knjiga, čije održavanje je planirano do 25. oktobar do 1. novembar 2020, odlaže se, ukoliko epidemiološke prilike budu dozvolile, za sredinu decembra. - Kako se nadležni republički krizni štab do ovog trenutka nije izjasnio u prilog održavanju Sajma knjiga, ni o ponuđenim organizacionim modalitetima i bezbednosnim garancijama koje je Beogradski sajam ponudio, procenjeno je da u periodu koji je preostao do prvobitno planiranog termina, u potpuno neizvesnim uslovima funkcionisanja, više nije moguće kvalitetno i pouzdano izvršiti pripreme za tu manifestaciju - stoji u saopštenju Beogradskog sajma dostavljenom medijima, a navodi se i da će o novom datumu na vreme informisati javnost.

foto: Marina Lopičić

Za posetioce, ljubitelje pisane reči, Sajam knjiga je jedinstvena prilika da na jednom mestu pronađu i uz posebne popuste kupe knjige koje ih zanimaju, kao i da upoznaju omiljene i otkriju nove autore i prisustvuju nekom od brojnih programa. Godišnje ovaj sajam poseti više od 150.000 ljudi. Svi izdavači iz Srbije i najugledniji iz regiona baš u Beogradu predstavljaju svoju godišnju izdavačku produkciju i promošivu nova izdanja.

Kurir.rs/ Foto: Damir Dervišagić

Kurir