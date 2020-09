SRPSKU GLUMICU U HOLIVUDU SU NAGOVARALI DA PROMENI JEDNU STVAR ZBOG KARIJERE: Nataliji proradio INAT, pa im je ovako zapušila usta

Američka glumica Natalija Nogulić rođena je prvog oktobra 1950. godine u Čikagu, u istoj onoj hercegovačko-srpskoj zajednici istočnog Čikaga.

Glumačku karijeru na velikom platnu Natalija je otpočela krajem sedamdesetih godina i do danas odigrala brojne role, i u bioskopskim filmovima i na televiziji, uz to ne zanemarujući ni pozorište. Gledaoci je najviše pamte po ulozi u filmu "Hoffa" gde je bila partnerka slavnom Džeku Niklsonu i filmu Spartan, proslavljenog režisera Dejvida Memeta.

Ipak, svetsku slavu stekla je u kultnoj SF seriji – "Zvezdane staze", gde je glumila ulogu Aline Načajeve komadanta svemirske stanice.

Ostaje žal što je Natalija odbila glavnu ulogu u gledanoj seriji Dosije-X, jer bi njen zvezdani status kudikamo bio veći.

U jednom intervijuu, Natalija je govorila o svojoj glumačkoj karijeri i o porodičnom nasleđu:

"Lik admirala Aline Nečajeve iz 'Zvezdanih staza' je doprineo da me ljudi prepoznaju, često zaustavljaju na ulici, i traže autograme. Putovala sam od Las Vegasa do Njujorka i Lestera u Engleskoj, zbog skupova posvećenih “Zvezdanim stazama”, gde sam potpisivala autograme i govorila o iskustvima iz serije. Zapravo, mislim da su 'Zvezdane staze - sledeća generacija' jedna od najbolje napisanih serija. Iako se bavi događajima u svemiru, oni su često eho savremenog sveta.

Natalija, naime, vrlo dobro poznaje srpski jezik, a čak čita i na ćirilici, što je retkost među Amerikancima srpskog porekla. Ona je jako ponosna na svoje porodično nasleđe, i nije promenila svoje ime, iako su joj mnogi govorili da bi trebalo to da uradi.

"Mislim da je najvažnije verovati u sebe, i kao što me je otac učio, "biti ono što jesi". Uvek se držim toga. Na primer, bivši agent me je ohrabrivao da promenim ime u nešto jednostavnije. Mislio je da bi mi to donelo više posla. Naravno, nema ništa sramotno u tome, ljudi to često rade. Karl Malden je bio, kao što znate, Mladen Sekulović. Nikoga ne krivim ako tako nešto uradi. Ali, ja sam preispitala svoju dušu, i odlučila da želim da zadržim svoje porodično ime. Ne žalim zbog toga", rekla je svojevremeno.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Profimedia

