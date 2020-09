MADONINA DECA PIJU SAMO OSVEŠTANU VODU! Pevačica ima šestoro dece, evo šta im sve BRANI! A od njih traži samo JEDNO!

Brojne javne ličnosti svojim metodama vaspitanja dece izazivaju brojne reakcije i komentare javnosti, a među njima je i pevačica Madona zbog svojih stavova.

Naime, poznatno je da kraljica popa brani svojoj deci da gledaju televiziju i čitaju novine, a u kući smeju da piju samo osveštanu vodu.

Pevačica je, inače, rodila dvoje dece, ćerku Lurd i sina Roka, i usvojila još četvoro dece iz Malavija, Dejvida, Mersi i blizance Stelu i Esterea.

A ona je jednom prilikom izjavila da joj je najbitnije da sva njena deca postanu dobri ljudi. "Mnogo ljudi mi kaže: "Stvarno želiš da Lurd bude plesačica" ili "Stvarno želiš da Roko bude slikar". To nije istina, sve što želim je da moja deca budu odgovorne, saosećajne osobe pune ljubavi. Želim da tretiraju druge ljude s poštovanjem bez obzira na njihovu religiju, boju kože, rod. To je najvažnije, da su dobre osobe. Ako postanu novi Ronaldo ili novi Picasso, to je samo višnja na torti", istakla je čuvena Madona.

