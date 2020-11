ČUVENA ŠTEFICA CVEK ŽIVI U KINI: Evo šta se radi kada se otkrije ASIMPTOMATSKI SLUČAJ i zašto je važan ZELENI KOD

ČuvenaŠtefica Cvek iz kultnog filma "U raljama života" iz 1984. godinama živi u Kini, a sada otkriva kako izgleda život u ovoj zemlji nakon naleta korone.

Glumica Vitomira Lončar godinama živi u kineskom gradu Si'an, zbog pandemije korona virusa vratila se u Hrvatsku pa se pre nekoliko meseci vratila u Kinu.

"Ljudi imaju povrenja u to da Kina kontroliše pandemiju. Ako ima novih slučajeva, odmah su prijavljeni. Naš život se vratio u normalu. Zaista je život normalan, nemamo ograničenja, predajemo, živimo normalno, rade restorani, život je potpuno normalan. Trenutno je u jednoj provinciji registrovan jedan asimptomatski slučaj i oni su odmah blokirali grad od 4.5 milona stanovnika i zatvorili aerodrom i testirali ceo grad u roku od dva dana. To su sve asimptomatski slučajevi", rekao je učitelj kineskog jezika Vitomire Lončar, koji se sa njom javio za "IN Magazin" Nove TV.

Glumica je ispričala da ljudi ne šetaju sa zaštitnim maskama jer za to nema potrebe. Međutim, u autobusima i vozovima svi bez izuzetka nose maske, ali imaju i kodove pomoću kojih se prate njihovi kontakti.

"Kada uđeš u Kinu, skeniraš se i za svaki grad. Ne daj, Bože, da je neko pored tebe zaražen, oni odmah te ljude obuhvate, stave u bolnicu, nema onog - budete li mi javili vaše kontakte - to ne postoji. Kada imaš zeleni kod, normalno se krećeš, putuješ i živiš potpuno normalno", ispričali su zajedno.

Vitomira Lončar koja je jednu od najzapaženijih uloga ostvarila u pomenutoj komediji Rajka Grlića, bavi se naukom i predaje sa završenim doktoratom. Objavila je brojne međunarodne radove.

