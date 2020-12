Elen Pejdž, glumica koju ste svi gledali u filmovima "Džuno" i "Početak", priznala je da je transrodna i da menja ime u Eliot.

"Hoću da podelim sa vama da sam trans, moje ime je Eliot i muško sam. Srećan sam što sam stigao do ovoga", piše na Instagramu.

foto: Profimedia

"Beskrajno sam zahvalan svim neverovatnim ljudima koji su me podržali na ovom putu. Ne mogu vam opisati koliko je oslobađajuće to što se dovoljno volim da budem to što stvarno jesam", dodaje Eliot.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir