ŠER ZAMALO DA BUDE UBIJENA U NJUJORKU! Pevačica otkrila stravične detalje, fanovi je spasili smrti

Šer je u jednom od najnovijih intervjua progovorila o tome kako je jedan čovek pokušao da je ubije 1982. godine u Njujorku, na putu do posla. Pevečica se tada spremala za performans na Brodveju, a prema njenim rečima nepune četiri decenije kasnije, fanovi su je tada spasli naizgled sigurne smrti.

Kako je objasnila, u tom periodu uvek bi je dovozili na posao, sve do vrata. Kada joj je nepoznata osoba pružila ruku – mislila je da želi da se pozdravi, ali nije bilo tako. Od tada ne voli da izlazi posle koncerata, jer se ne oseća sigurno.

– Jedan čovek me je jednom zamalo ubio. Bilo je to u Njujorku, 1982. godine. Spremala sam se za performans na Brodveju ,,Come back to the five and dime”. Uvek bi me dovozili tačno do vrata stejdža i mislila sam tada da je taj čovek želeo da se rukujemo. Međutim, zgrabio me je i zavrnuo mi ruku iza leđa. Gurao me je niz ulicu govoreći: ,,Ako samo pisneš, ubiću te.” Fanovi, njih nekoliko, s kojima sam se kasnije sprijateljila, videli su da nešto nije u redu. Počeli su da vrište i trče prema meni, pa je napadač pobegao – prisećala se Šer, kao gošća G2 magazina.

Ovako je, ujedno, objasnila zašto ne izlazi kada drži koncerte.

– Ne osećam se sigurno – istakla je ona.

