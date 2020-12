NIKAD NISAM DOBILA ULOGU ZBOG OCA, A MOGAO JE DA SREDI! Iva Štrljić otvorila dušu, ovako se SAMA borila u karijeri!

Iva Štrljić u novoj seriji je briljirala, a na glumačkom "nebu" već je 20 godina.

Glumica je sada otkrila kako se borila za svoje uloge, kao i da li joj je otac, glumac Milan Štrljić, ikada pomogao oko karijere.

"Nisam od onih ljudi kojima su roditelji olakšali nešto u karijeri samo zato što mi je otac glumac. Ne mogu da kažem da sam zbog njega nekada nešto dobila. Možda su mi ti saveti o kojima svi pričaju dosta nedostajali. Ne mislim da su mi nedostajali u smislu da sam bez njih uradila nešto kako ne treba. Ne, sve sam uradila onako kako sam želela, ali bi mi sigurno bilo lakše da sam imala mogućnost da moj tata okrene nekoliko brojeva i "sredi" mi neku ulogu", rekla je Iva u emisiji "DeToxic", pa dodala:

"Moramo da budemo iskreni vrlo često se takve stvari događaju. Da sam to doživela u svojoj karijeri moj put bi sigurno bio lakši, ali moja borba je napravila od mene ovo što sam ja danas. Kada se sve sračuna, sigurno imam više kvaliteta od onoga kome je u životu sve išlo lakše. Da imam ćerku, ja bih izabrala da joj bude lakše. Kada vidim šta sam ja sve prošla, koliko puta su me ljudi razočarali, šta me je sve na putu do uspeha bolelo, koliko puta sam osetila nepravdu i koliko puta neke stvari nisam dobila, učinila bih sve što mogu da moje dete bude zaštićeno maksimalno."

