MISLILA SAM DA ME NEKO ZAVLITAVA, NOGE NISAM OSEĆALA! Sloboda Mićalović se zbog razgovora sa Kusturicom ODSEKLA, a ovo je razlog!

Glumica Sloboda Mićalović je imala priliku da sarađuje i sa čuvenim rediteljem Emirom Kusturicom, i to u ostvarenju "Na mlečnom putu", u kojem je glumila zajedno sa italijanskom koleginicom Monikom Beluči.

Ona se sada prisetila saradnje sa poznatim režiserom, pa otkrila kako je došlo do toga i kako je reagovala u tom trenutku kada se čula sa Kusturicom.

foto: Ana Paunković

- To nisam pričala nikad, ali to je bilo strašno. Mi glumci imamo foru, da kada god ti zvoni telefon u društvu, ti prekineš razgovor tako što kažeš: "Uh, Kusturica ovde." I sad, zove te baba, nebitno... Kažeš, Kusturica me zove - rekla je Mićalovićeva i nastavila:

- U jednom trenutku, ja sam kod kuće sa Vojinom, i meni zvoni telefon, zove Emir Kusturica. Ja čujem da je on, ali ja ne verujem. Ja mislim da mene neko tako zavitlava, pošto imamo i tih internih šala, ali ne smem da se upustim u tu zezanciju. Ja kažem: "Da..." On kaže:"Emir Kusturica ovde. Ja bih želeo da pošaljem scenario". Ja znam da sam sela, ali zaista, nije preterivanje, ja nisam noge osetila - rekla je Sloboda u emisiji "Šta sam tebi i ko sam sebi" na K1.

foto: Pritnscreen

Inače, Sloboda je nakon snimanja pomenutom filma ostala u veoma dobrim odnosima sa Monikom Beluči, te joj slavna glumica neretko komentariše fotografije na Instagramu.

foto: Marina Lopičić

