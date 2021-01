TIHOMIR STANIĆ U USIJANJU: Više od pola veka sam na sceni! Televizija može da upropasti velike glumce! (KURIR TELEVIZIJA)

Tihomir Stanić je ovonedeljni gost u emisiji Usijanje dana. On je četiri decenije na sceni, bar kada je reč o filmu. Ako bi se u obzir uzelo i pozorište, onda je to više od pola veka, ali tvrdi da tek sada uživa u svom poslu.

Priznaje da ga je obeležila uloga kralja Aleksandra Obrenovića u seriji "Slom dinastije Obrenovića", a da ga danas pamte po ulozi u seriji "Ubice moga oca".

foto: Printscreen

"Tihomir se zovem, zvali su me Tijo kad sam bio mali. Tihomir mi sasvim odgovara. Ja sam prihvatio da me zovu Tika, ja sam preko Drine. Rođen u Bosni i Hercegovini, a odrastao sam u selu. Tamo nadimak Tika nije uobičajan, ovde jeste. Ogroman broj moje karijere je to što su me mešali sa pokojnim Tihomirom Arsićem. Nekad smo znali to da koristimo, nadimak Tika, jer su nas obojicu zvali tako", rekao je Tika.

foto: Printscreen

"Mi uglavnom živimo u vanrednim okolnostima, mi smo najmanje bitni. Lekari su u teškoj situaciji, nadam se da će vakcina olakšati taj napor. Veliki problem su prosvetni radnici, moraju da održe kontakt sa decom. Deca su najveće žrtve, gube socijalni život, ne mogu da se igraju. Ja se ne bih žalio na nas glumce. Nama zaposlenima je mnogo lakše, neki od nas igraju na televiziji. Za slobodu se mora boriti. Moja ćerka starija, njeni prijatelji su se organizovali i beskućnicima dele obroke i pripremaju", rekao je Tika, pa dodao:

foto: Printscreen

"U ljudima postoji ta potreba da pomažu jedni drugima, i na to ih treba samo podsećati. Posle svakog takvog gesta se osećaš bolje, dobro. Toj deci se divim. Oni žele da prošire organizaciju, kao jednu novu vrstu pristupa životu, solidarnost", rekao je on.

Tihomir je otkrio koliko godina je na sceni.

"40 godina sam profesionalno na sceni, više od pola veka mogu reći", rekao je on pa dodao:

"Moja prva velika televizijska uloga u seriji kraj Dinastije Obrenović, Petar Kralj mi je bio uzor. Ta uloga mi je dala samopouzdanje. Televizija može da upropasti velike glumce, slava, novac. Ja sam imao sreću da sam u pozorištu odigrao preko 130 uloga.", rekao je on.

foto: Printscreen

"Odnedavno uživam u glumi, prestao sam da se stidim što sam glumac. Gluma je ozbiljna. Ponosan sam na svoju profesiju i na to što mi je gluma profesija", rekao je on.

"Kad bi mogao nešto drugačije da uradiš, šta bi to bilo?", bilo je pitanje za njega.

"Ništa ne bih drugačije uradio, to je nemoguće. Ja vodim računa šta ću unapred da uradim. Kasno je i kajati se. Ko je mogao da predvidi ovu pandemiju, šta nas sve čeka. Čovek na šta može da utiče i treba da bude zadovoljan".

foto: Printscreen

"Više puta sam igrao Andrića i igraću ponovo. Pripremam seriju "Nobelovac", ta serija prati Andrićev život. Kada je dobio Nobelovu nagradu on je otišao u Švajcarsku.", rekao je Tika.

foto: Printscreen

Kurir.rs/M.M.

Kurir