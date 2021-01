GLUMICA SE OD 14. GODINE BORI SA DEPRESIJOM, A SADA PRIZNALA: Moraću do kraja života da idem na PSIHOTERAPIJE!

Glumica Dakota Džonson (31) otkrila je da se od 14. godine bori sa depresijom i da godinama unazad ide na psihoterapije.

Naime, zvezda filma "50 nijansi sive" je gostovala kod koleginice Dru Barimor (45), kojoj je rekla da će do kraja života ići na terapije.

- Ići ću sigurno do kraja života. Moraću, ali to je dobro jer zapravo nikad ne prestajemo učiti kako biti ljudi. Meni psihoterapije zbilja pomaže i zahvalna sam na tome. Srećna sam i što me okružuju ljudi koji me podstiču da govorim o svojim problemima i da se otvorim - ispričala je glumica.

Rekla je da je poseban izazov za nju bio period karantina, tokom kog je učestvovala u onlajn predavanjima psihologije, kako bi se lakše nosila sa svojim problemima u novonastalim okolnostima.

