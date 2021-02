MERLINU MENSON SVE PROPALO ZBOG OPTUŽBI ZA ZLOSTAVLJANJE! Sada sve prelazi u ruke zakona?! FOTO

Merlin Menson je odgovorio na optužbe o zlostavljanju bivše devojke Evan Rejčel Vud.

Muzičar je odgovorio na njene tvrdnje o dugogodišnjem užasnom zlostavljanju i rekao da je njihova veza u potpunosti bila sporazumna.

Menson je objavio na Instagramu svoj odgovor na optužbe, zaključao je komentare da niko ne bi mogao da komentariše i prikupio svega 150.000 lajkova.

- Očigledno je da su moj život i umetnost magnet za kontroverzu, ali ove nedavne optužbe apsolutno nemaju veze sa realnošću. Moje intimne veze su oduvek bile apsolutno sporazumne i sa partnerkama koje su na mojoj talasnoj dužini. To je istina, bez obzira kako i zašto sada drugi žele da lažno iskrive prošlost. - napisao je Menson.

Da podsetimo, Merlin i Evan su bili u vezi 3 godine, od 2007. do 2010. godine kada je ona imala 19, a on 38 godina. Čak su se i verili 2010. godine, ali su raskinuli kasnije te godine. Ona je objavila da je on zlostavljao i maltretirao pre jedne decenije, a mnoge zvezde su joj pružile podršku - od bivših Mensonovih devojaka nepoznatih javnosti do poznatih glumica i glumaca. Senatorka iz Kalifornije Suzan Rubio je takođe rešila da se zauzme za ceo slučaj.

U ovom trenutku, kako navode američki mediji njegova epizoda serije Američki bogovi se neće emitovati, kao ni epizoda Creepshow-a.

Da je sve počelo da se urušava za Mensona (52) je i činjenica da ga je izdavačka kuća otpustila i prekinula promociju njegovog novog albuma.

- U svetlu današnjih uznemirujućih optužbi Evan Rejčel Vud i ostalih žena koje su Merlina Mensona navele kao čoveka koji ih je zlostavljao, Loma Vista će se povući i neće više promovisati njegov novi album, a odluka stupa na snagu odmah. Što se tiče dalje saradnje, zbog svih novih događaja, rešili smo da ne radimo na svim budućim projektima sa Merlin Mensonom.

foto: Instagram

Kako se čini, ovaj slučaj se tek zahuktava i u narednim danima će se videti dalji razvoj događaja.

BONUS VIDEO:

(Kurir.rs/A.M./Eonline)

Kurir