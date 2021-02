JEZIVA ISPOVEST MENSONOVE ŽRTVE: Govorio mi je GADOSTI, podvodio moje maloletne drugarice, ali NJEGOV FETIŠ me je UNIŠTIO

Posle javnog istupanja glumice Evan Rejčel Vud (33) i njenih optužba da ju je bivši verenik Merilin Menson godinama psihički i seksualno zlostavljao, javilo se još najmanje 11 žena sa sličnim tvrdnjama.

Danas se taj spisak povećao, jer se kao jedna od žrtava slavnog muzičara javila i malo poznata glumica Bjanka Alejn (41). Ona tvrdi da ju je Menson sistemski ponižavao, i to dok još nije bila ni punoletna.

foto: Profimedia

Bjanka kaže da se prvi poljubac između njih desio kada je imala samo 16 godina, a da su vezu otpočeli tri godine kasnije. Međutim, ova romansa završila se burno i ponižavajuće, a navodno je pevač ljubio, dodirivao i pokušao da podvodi i njene drugarice koje su u tom trenutku bile maloletne.

"On je nešto kao doktor Džekil i mister Hajd. Tri meseca je neprestano pio i šmrkao kokain, a iskaljivao se uglavnom na meni. Iskreno, ja sam tada bila zaljubljena u njega, a sada kada gledam na celu situaciju, zaista se pitam gde mi je bila pamet", otpočela je Bjanka svoju ispovest za "The Sun".

"U jednom trenutku bio je mio i sladak, a već u sledećem se ponašao kao potpuni ludak. Posebno pred svojim prijateljima. Govorio mi je da sam glupa i debela, a jednom me je čak i pred velikom grupom ljudi nazvao "prljavom meksičkom **rvom". Posle toga se smejao, a možete da zamislite kako sam se ja osećala u tim momentima", istakla je i dodala da Menson nikada nije bio nasilan prema njoj.

Ipak, poniženja koja je svakodnevno trpela bila su traumatična za mladu glumicu. No, verbalno maltretiranje bilo je samo uvod u pakao.

"Imao je čudan fetiš. Voleo je da gleda dok drugi muškarci imaju odnose sa mnom. Ja sam odbijala, nisam želela to da radim, ali bi on molio i govorio: "Uradi to, moram to da vidim". Masturbirao bi dok bi me gledao u "akciji", a ako kojim slučajem ne bi *vršio, onda bi on legao na mene. Bilo je čudno, grizao me je...", ističe ova 41-godišnjakinja, koja glumi uglavnom u horor filmovi i onim koji obrađuju temu zombija.Na koncu svega rekla je da je uopšte ne iznenađuje što se toliko puno devojaka javilo sa groznim iskustvima o Mensonu. "Verujte mi da ih ima još, ali se boje", poručila je.

foto: Profimedia

kurir.rs

Kurir