UŽASAVA ME KADA ME POVEZUJU SA MILOŠEM BIKOVIĆEM: Barbara ne želi da je više povezuju sa glumcem, progovorila o porodičnom poslu!

Barbara Tatalović, manekenka i bivša devojka glumca Miloša Bikovića, na društvenim mrežama istakla je da joj smeta kada je u javnosti oslovljavaju isključivo kao bivšu devojku glumca.

Tatalovićeva je istakla da joj uopšte ne imponuje kada je nazivaju bivšom devojkom Miloša Bikovića, a objasnila je i zbog čega.

- Molim medije da prestanu da pišu o meni u kontekstu bivše devojke Miloša Bikovića. Uopšte mi to ne imponuje. Štaviše, užasava me i degradira. Ja sam Barbara Tatalović, glavom i bradom, imam jaku porodicu koja stoji iza mene i to je moj identitet - napisala je manekenka, a prenosi "Story".

Barbara se osvrnula i na nemili događaj koji je nedavno zadesio njenu porodicu, kada je u njihovoj porodičnoj fabrici nameštaja u Valjevu izbio požar.

- Sve što imam da kažem jeste da smo od početka svi zajedno u ovom poslu. Zajedno smo kako u dobru, tako i u zlu. Usponi i padovi su sastavni deo života, a najveća vrednost je stabilna porodica i moja je upravo takva - napisala je manekenka.

