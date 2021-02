SNIMALI SMO TOBOGAN 1989! DOŠAO JE KOD TITA U DŽEMPERU I PATIKAMA: Minja Subota iskreno o Balaševiću! Porodica mu je bila BAZA

Minja Subota u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji govorio je o pokojnom Đorđu Balaševiću.

Kako je voditelj rekao, vest o smrti ga je šokirala i pogodila.

"Bio sam šokiran, gledao sam vesti i to je jedan šok, da čovek ne poveruje. Kada sam se malo sabrao, prva misao mi je bila njegova porodica. Znam koliko je bio vezan za porodicu, stvorio je svoje gnezdo, to mu je bila baza i inspiracija, bilo mi je neshvatljivo da nas je napustio, jer rano je", rekao je Minja i dodao:

foto: Kurir Televizija

"On je rano otišao, ali je mnogo toga ostavio, jedno veliko bogastvo svom gradu i svima nama. Pokazao se kroz sve gradove bivše Jugoslavije. To je jedan šok u koji niko ne bi poverovao. Kroz svoje stvaralaštvo je uspeo u tome da pokaže da se na ovim prostorima može živeti zajedno i u miru. To je bio deo njegovih pesama, sadržaja i stihova. Ono što je osnova, jedan je od najvećih šansonjera, njegove balade su priče o običnim ljudima, uspeo je to da prenese na celo područje bivše Jugoslavije. Njegove protesne pesme bile su univerzalne."

foto: Kurir Televizija

"Ja se sećam, bila je 1989. godina. doneo je pesmu i snimali smo "Tobogan", pa smo svi pevali tu pesmu. Učesnici su naučili taj refren i ustali i mi smo to snimili. Ljudi su bili fascinirani, ali su rekli ne, iako je pesma bila dobra. Sa njim sam najviše sarađivao, kada je stvorio divne pesme. Pisao je poskočice, pevali su Brena i on. To su antologijske numere, napisao je pesmu za dve ćerke", kaže Minja Subota.

foto: Marina Lopičić

"On je opisao i Dinastiju na svoj način, napravio je parodiju na seriju. Bilo je nekih događaja, kada je napisao "Računajte na nas", ta pesma je postala himna mladih, ali je tu bilo i nepravde. Našao se u čudu. Bio je pozvan kod Tita, ali je takav kakav je, došao u džemperu i patikama. Ljudi iz obezbeđenja nisu mogli da veruju. Počeli su da jure nekog njegovih dimenzija da ga obuku, ali nije hteo, svoju misiju je terao do kraja!", priča Subota.

foto: Zorana Jevtić

"Đorđe je bio sasvim običan, a sa tim je i osvajao. Njegova jednostavnost bila je i u obraćanju sa bine. Moji prijatelji i kolege sjajno pevaju, a Đole je pričao sa publikom po dva, tri sata, uvek je imao aktuelnu i novu priču, nije ni čudo što su ga obožavali, to je bio događaj, a ne samo koncert", zaključio je čuveni voditelj.

