AKO ŽELI DA ZADOVOLJI APETITE, NEKA ODE I PLATI USLUGU: Boris Milivojević žestoko opleo po Lečiću posle optužbi da za silovanje

Glumac Boris Milivojević prokomentarisao je tvrdnje glumice Danijele Štajnfeld, koja je u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu navela je da je Branislav Lečić misteriozni moćnik iz filmske industrije koji ju je silovao.

- Iznenađen sam! Sa Lečićem sam sarađivao na nekim projektima. Ne znam da li je istina da je silovao glumicu, ali ako jeste, to je idiotski! - žustro je počeo Milivojević.

- Ne mogu da verujem da je Branislav to uradio. To je van svih moralnih principa. Ne možeš da je**š tamo gde jedeš! Ukoliko neko želi da zadovolji svoje seksualne apetite, a nema priliku da to radi sa osobom koja isto želi, neka onda ode i plati takvu uslugu - rekao je Boris.

Milivojević je istakao da je protiv svakog vida nasilja.

- Apsolutno sam protiv svakog nasilja! Bilo kakvo zlostavljanje ne treba da se trpi, već da se prijavi i kazni, a kamoli nešto tako strašno poput silovanja. Svaki primer takvog čina mora da se istera na čistac - izričit je glumac.

Podsetimo, glumica Danijela Štajnfeld je u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu navela da je njen kolega Branislav Lečić misteriozni moćnik iz filmske industrije koji ju je silovao, a javnost je za to saznala u ponedeljak, 22. marta.

