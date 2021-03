ADVOKAT SIMIĆ O SLUČAJU LEČIĆA: Sudi se na osnovu SUDA, a ne javnosti! Ne mogu glumci da određuju ko je kriv! KURIR TELEVIZIJA

Advokat igor Simić bio je gost emisije "Redakcija" na Kurir televiziji gde pretresao aktuelne događaje na javnoj sceni.

Kako se danas navršava punih 20 godina od hapšenja bivšeg predsednika Srbije Slobodana Miloševića .

Ovog događaja prisetio se i advokat Simić navevši da je tadašnja elita dala sebi za pravo da predsednika jedne države izruči nekom ad hoc tribunalu.

- Ja ne ulazim u to da li je Milošević pozitivna ili negativna ličnost, lično mislim da je negativna zbog posledica loše politike koju je vodio da se Srbija našla kao gubitnik, međutim jasno je da prosto neke stvari nisu mogle da budu završene do kraja u ovom društvu, da neki društveni procesi pa i snaga nekih Institucija nije mogla da bude slomljena dok se on kao predsenik države ne izruči tribunalu - rekao je Simić.

On se osvrnuo i na najnoviji slučaj glumca Branislava Lečića, koga je glumica Danijela Štajnfeld optužila za silovanje.

- Ja nisam ljubitelj lika i dela Branislava Lečića, ali te njegove kolege mu uskraćuju ustavno pravo, pravo na rad. On čovek ima pravo da radi i da igra predstavu. Ne samo da je vid pritiska na tužilaštvo, pa ne mogu glumci i glumice da preuzmu na sebe korektive javnog poretka - kaže Igor.

Advokat Simić jasno je naglasio i da je pre svega sud taj koji će doneti odluku o pretpostavljenoj krivici Branisalva Lečića, a ne javnost.

- Šta treba da bude mera svih stvari? To su Institucije - sud, koji mora da ima stručni i moralni kapacitet i da se odupre pritiscima. Bez obzira na to da li javnost misli da je neko kriv ili nije kriv, sudi se na osnovi dokaza, a ne na osnovu uverenja javnost - jasan je Igor.

