PUSTILI SU ME DA PREĐEM GRANICU BEZ PASOŠA! Mima Karadžić ispričao anegdotu, pa ostavio u ČUDU sve u studiju!

Glumac i reditelj Milutin Mima Karadžić otkrio je detalj iz prošlosti koji je iznenadio sve u studiju.

- Jednom sam, pre mnogo godina, prešao granicu bez pasoša, pustili su me. To je bilo na mađarsko-srpskoj granici. Naši su me pustili, pa su na mađarskoj granici tražili da im pošalju neki dopis... (smeh) - kazao je Mima i dodao:

foto: Printscreen/Ami Dži šou

- Tad sam bio sa jednom devojkom. Rekao sam bio tada da ostavim nju na granici u zalog, kao garanciju - rekao je on u emisiji "Amidži šou".

Inače, Karadžić trenutno igra u seriji "Porodica" gde tumači lik generala Nebojše Pavkovića.

Bilo mi je čudno kad su me tek zvali, nisam bio siguran. Kada su počele čestitke, bilo je iznenađujuće i sjajno što je to dobro. Kako igrati likove koji su i dalje živi? Dobiješ scenario i to je lik, on živi kod publike i ti ga oživljavaš, tako da bilo koga od njih koji su živi i imaju svoje sudbine procenjuju gledaoci. Gde je bilo manje imitacija ispalo je i bolje - otkrio je u Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

foto: Kurir Televizija

Kurir.rs/I.B.

BONUS VIDEO:

01:00 ANDRIJA MILOŠEVIĆ PROZIVA STARLETE: Na mrežama se prate zadnjice, ne ljudi! Devojke stave kvasac, pa stanu pored šporeta da NADOĐE

Kurir