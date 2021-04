RAD NA TELEVIZIJI OSTVARENJE JE MOG DEČAČKOG SNA Portret Miloša Anđelkovića urednika i voditelja emisije PULS SRBIJE

Od osnivanja Kurir televizije deo njene redakcije zabavno-informativnog programa jeste urednik i voditelj emisije "Puls Srbije" Miloš Anđelković. Iako je karijeru počeo u informativnom programu, vrlo brzo je shvatio da se mnogo bolje oseća otkrivajući neke zabavnije teme.

Kako vam se posle skoro godinu postojanja čini Kurir TV kada biste je ocenjivali kao gledalac?

- Potrudili smo se da budemo drugačiji od ostalih televizija i u tome smo uspeli. Emisija "Puls Srbije", tačnije prvi njen sat koji uređujem i vodim, donosi priče iz sveta poznatih. Svakog radnog dana od 16 časova ugostimo po tri poznate ličnosti iz domaćeg šou-biznisa. Iako uživo u programu sve teče i čini se da nema problema, ipak nije jednostavno. Srbija je malo šou-biznis tržište. Ali uz zajednički napor ostvarimo ono što želimo i reakcije gledalaca su odlične.

foto: Aleksandra Čolić

Šta je bilo presudno da postanete njen deo kada se formirala?

- Radovala me je činjenica da se u Srbiji otvara televizija koja će se razlikovati od svih medijskih kuća, kako po sadržaju, tako i u tehničkom smislu - najsavremenija oprema, moderna tehnika, pametni studio... Ali i kolege s kojima je zadovoljstvo raditi. Svi funkcionišemo kao tim i to se vidi. To su, pre svega, dobri ljudi i pravi profesionalci, svi smo na istom zadatku i znamo šta nam je cilj. I profesionalno i privatno smo se pronašli, mnogo smo više od kolega i saradnika, pulsiramo u istom ritmu, što se i te kako primeti u emisiji. Prihvatio sam taj izazov i od tada uživam u novoj televizijskoj čaroliji.

Zašto ste iz informative svojevremeno prešli u zabavu?

- Samo ime zabavna redakcija već sve govori. A s godinama nam više prijaju stvari koje nas vesele i raduju, tako da sam se lako orijentisao ka ovoj vrsti programa. U domaćem šou-biznisu je uvek mnogo zabave i smeha. Zato, gledajte "Puls Srbije". Poznate ličnosti nam uvek nešto novo otkriju, nasmeju nas do suza, ponekad iznenade i šokiraju, uvek dobro zabave, ali i nauče nečemu. Uživam u kreiranju emisije iz dana u dan, a trudim se da to zadovoljstvo osete i gosti, ali i gledaoci. Tek tada mogu da kažem da je emisija uspela.

Otkrili ste jednom kako ste kao dečak počeli da se "igrate" vesti u svojoj sobi. Šta vas je to očaralo u poslu pred kamerom?

- Oduvek me je privlačio posao voditelja i ta magija koju televizija ima. Kad jednom uđete u ovaj svet, teško iz njega izlazite. Čudo je ta "TV magija". Iako sam na trenutke izlazio iz medijskog posla, uvek sam mu se vraćao. Još kao dečak sam uz kasetofon i kasete snimao vesti i čitao ih ispred ogledala, da bih se u ranim dvadesetim i prvi put profesionalno oprobao u ulozi voditelja. I evo me danas, doduše u kasnim tridesetim, i dalje ispred tog "ogledala".

foto: Aleksandra Čolić

Možete li jedan intervju da izdvojite kao omiljeni?

- Uživam u otvorenim i iskrenim razgovorima s gostima, ali nažalost, mnogo poznatih ličnosti krije se iza lažnog osmeha. U šou-biznisu ima različitih ljudi i nije lako sarađivati s njima, ali me uvek kupe jednostavni i neposredni ljudi, neopterećeni poslom kojim se bave, a "opterećeni" ljudskošću i profesionalnošću. Iz stare garde javnih ličnosti takvih je mnogo, ali je mlađih sve manje. Jedna od njih koja bi mogla da bude primer svojim kolegama jeste mlada pevačica Tamara Milutinović. Vaspitana, kulturna, pozitivna, dobra i uspešna devojka. S njom je uvek zadovoljstvo raditi.

Šta pored posla volite?

- Da se družim i da provodim vreme s prijateljima, da idem u pozorište, čitam, kuvam, ali i da putujem van grada na vikend ili, još bolje, produženi vikend. Radujem se proleću, lepom vremenu i nadam se skorom putovanju van granica Srbije.

Kurir/ TV ekran