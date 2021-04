ZORAN SIMJANOVIĆ PREMINUO, A SVI ZNAJU ŠPICU IZ SERIJE GRLOM U JAGODE KOJU JE NAPISAO: Trebalo mu je samo 5 minuta i parče PAPIRA

Čuveni kompozitor Zoran Simjanović je preminuo u Beogradu od posledica korona virusa. Tokom bogate umetničke karijere komponovao muziku za mnoge kultne filmove i serije.

Jedna od njih je i "Grlom u jagode" čija špica se pamti i danas. On je u jednom intervjuu ispričao odakle mu inspiracija.

"Rekao sam tada suvlasiniku Kluba književnika: ’Budo, daj mi parče ’artije’. On mi da, i ja brzinski ispišem pet linija... Ta-na-na-na-naaaa, to mi je bilo tu u glavi. I dođe Điđa (Srđan Karanović), a on kaže:’To je to“, rekao je Simjanović tada.

foto: Dragana Udovičić

Kao i svakom muzičaru, u mladosti mu je prvi korak bio sviranje u bendu. I zaista, svirao je u bendovima Siluete i Elipse, i prisetio se kako je izgledao taj dan kada je došao kući nakon raspada grupe.

„Dosta mi je bilo teško. Ne može čovek da veruje u to, kada sa nekim ljudima proživiš pet godina. To je kao da si bio u braku - svaki dan probe, koncerti... A moja majka je stalno kukala:’Dosta više ta svirka, upisuj neki fakultet’. Kad sam došao kući, ona je rekla:’Pa jao, rasturili ste se?’ Kada sam joj potvrdila, a ona je odmah rekla:’Ćuti, ko zna zašto je to dobro,“ rekao je Simjanović u emisiji "Šta sam tebi i ko sam sebi?", na K1 televiziji.

I ispalo je dobro, pošto se Simjanović posvetio komponovanju. Završio je Fakultet dramskih umetnosti, na kom je jedno vreme i predavao, i komponovao vanvremensku muziku i zavredio nagradu za životno delo. U svet komponovanja filmske muzike ušao je 1975. godine.

Pamtićemo ga po muzici iz kultnih filmova domaće kinematografije. On je uradio prepoznatljive tonove i pesme iz filmova poput "Nacionalna klasa", "Maratonci trče počasni krug", "Balkan ekspres", "Tajvanska kanasta", "Sabirni centar" i mnogih drugih klasika.

Zoran Simjanović je ostavio neizbrisiv trag u umetničkom životu naše zemlje.

foto: ATA Images

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

00:32 Sanja Ilić komemoracija