KANJE VEST PRIZNAO PRIJATELJIMA: Dosta mi je rijaliti zvezda, želim da mi nova devojka bude umetnica!

Američki reper Kanje Vest samo nekoliko nedelja nakon što je potpisao papire za razvod braka, već razmišlja o novoj ljubavnoj vezi.

Izvor blizak reperu, ispričao je za američke medije, da želi da njegova sledeća veza bude "sa umetnicom i kreativcem", objašnjavajući, da tako "mogu da razgovaraju istim jezikom", kao i da mu je "dosta rijaliti zvezda".

foto: Profimedia

Međutim, da bi neko mogao da se nazove novom devojkom Kanje Vesta, ona će morati da ispuni sledeće uslove, posebno ako se ima u vidu činjenica da on sebe upoređuje sa najvećim umetnicima ikada.

- Ja sam Mikelanđelo. Ja sam Pikaso. Ja sam nesumnjivo najveći umetnik svih vremena. U ovom trenutku to nije ni pitanje. To je samo činjenica - istakao je on u jednom od svojih tvitova.

foto: Profimedia

Podsetimo, stranica Pejdž Siks je prva izvestila u januaru da je razvod Kardašijan-Vest „neizbežan". Zvezda rijaliti programa "U korak sa Kardašijanima" podnela je zahtev za razvod braka u februaru.

U svom zahtevu Vest navodi da su razlog razvoda nepomirljive razlike. On takođe, traži i zajedničko pravno i fizičko starateljstvo nad njihovo četvoro dece.

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

00:11 KIM KARDAŠIJAN MORA DA PRESTANE: Pratioci zgroženi novim snimkom, da li je moguće da se u OVO UVUKLA?! (VIDEO)