KANJE SABOTIRA SOPSTVENI RAZVOD: Smatra da Kim blefira i ne misli ozbiljno?!

Odmah po objavi "razvoda godine" Kanje Vest je iselio sve svoje stvari iz njihove zajedničke kuće u Kalabasasu, što je sugerisalo kako ne planira tamo da se vrati, a sa Kim Kardašijan navodno komunicira samo preko advokatskih timova.

Ipak, dobro upućeni tvrde kako je ovo njegov poslednji pokušaj da sve sabotira.

foto: Profimedia

Iako je njegova još uvek zakonita supruga Kim Kardašijan (40) podnela zahtev za razvod braka prošlog meseca i sve je trebalo da ide glatko, Kanje Vest se (43) navodno predomislio.

foto: EPA/MICHAEL REYNOLDS

Kontroverznom reperu i muzičkom producentu sad se više ne žuri toliko da reši papirologiju, kako je na početku obećao, a izvor blizak Vestu je za američki portal je pojasnio šta je stopiralo ceo proces.

- Kanje još uvek nije podneo svoje dokumente oko razvoda jer i dalje ne misli da će Kim to sprovesti do kraja. On misli kako dovoljno dobro poznaje Kim i da je uveren da ona to zapravo ne želi. On sada sve ovo vidi kao partiju šaha i zasad ne planira ništa da preduzime oko svega. To je njegov potez - pojasnio je izvor.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M./HollywoodLife)

