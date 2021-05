TEODORA BJELICA POSLUŠALA MAMIN SAVET: Skinula sam se pred kamerama i napravila KARIJERU

Mladu glumicu Teodoru Bjelicu, ćerka glumice Gordane Bjelice, koju svi pamte kao Bebu iz "Srećnih ljudi", domaća publika je upoznala u serijama "Tri muškarca i tetka, gde igra Danijelu, ali i po golišavim ulogama koje su joj donele popularnost.

- Radimo punom parom. Čini mi se da ćemo raditi do avgusta. Počela sam da živim Danijelin život i predivno mi je. Jeste naporno i teško, ali se nadam da ću imati slične projekte ovog trajanja u budućnosti - kaže Teodora Bjelica.

Najviše scena imate sa Milanom Vasićem, ali i Cecom Bojković i Sekom Sablić. Šta ste pokupili od njih dve i da li si dobijali savete? - Ne volim da kradem zanat, volim da učim. Ako od nekog teba nešto da kradem, ako neće da mi pomogne, onda bolje da ga ne pitam. Ali srećom sve moje kolege na ovom projektu su zaista divne, kolegijalne, pomažu mi i stalno nešto novo naučim.

foto: Dragan Kadić

Mama Gordana je glumica. Da li vas kritikuje? - I ona igra sa mnom u ovoj seriji. Kritikuje me. Ali ja sama sebi toliki kritičar, da za nju više ništa ne ostaje. Pomaže mi oko svakog projekta. Prođemo sve. Mnogo mi znači njena podrška i učenje.

Zbog obnaženih scena u raznim projektima privukli ste pažnju javnosti. Da li vm je to odmoglo? - Imala sam scenu u "After paritiju" i "Južnom vetru” i definitivno mi je pomoglo. Ali isto tako smatram da ako neko ne vredi, džabe mu je i da se skine. Mnoge glumice su počele tako. Mama mi je prva rekla: "Sve što ja sine nisam uradila, uradi ti”. Ne obaziram se na to previše. Nije mi šokanto. Moje telo je moje oruđe za rad. Prenosim emocije na gledaoca. Ne bih pridavala toliku važnost tome.

Da li su vam se kolege udvarale?

- Nisu. Ne znam zašto je to tako. (smeh).

Koji vam je kolega šarmantan, lep?

- Kako da kažem nekog sada kada ih je mnogo koji su lepi. Možda Biković? Da. Ali i Miodrag Radonjić, Aleksandar Radojičić, Viktor Savić. Svi su oni lepi.

Šta vam je bitno kod muškarca?

- Da je šarmantan. Ne daj bože da vidite moj izbor parnera. Nijedan nije bio lep. (smeh). Šarm je mnogo važan. Svog budućeg sina ću, bože zdravlja, učiti da devojku možeš da osvojiš samo ako si uporan. Pažnja, pažnja, pažnja.

