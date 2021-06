ČUVENI MUZIČAR KOJI GOVORI SRPSKI, IZNEO ŠOKANTNE TVRDNJE: Kvinsi Džons nikada nije svirao sa Elvisom, a RAZLOG je JEZIV!

Muzičar Kvinsi Džons (88) je u intervjuu za američki portal Elvisa Prislija nazvao rasistom i priznao da nikada ne bi radio sa njim.

foto: Profimedia

- U 1950-im godinama pisao sam muziku za Tomija Dorsija. Jednom prilikom je u prostoriju ušao Elvis. "Ne želim da sviram sa njim" rekao je Tomi. Elvis je bio rasista. Ali sad ću zaćutati", rekao je Džons.

- Svaki put kad sam video Elvisa, Otis Blekvel ga je podučavao pevanju - dodao je. Inače, Otis Blekvel je tamnoputi muzičar koji je 1987. godine, tokom gostovanja u emisiji Dejvida Letermana, rekao kako Elvisa nikad nije upoznao.

foto: Profimedia

Onda je došlo i pitanje vezano za jezike. Naime, novinar je pitao Kvinsija koliko jezika govori.

- Govorim 26 jezika, pišem na 7. Govorim srpsko-hrvatski, turski, pišem arapski - rekla je muzička legenda i dodala da žene najbolje uče jezike ali tu se zaustavio da opet ne bi upao u probleme.

Džons je novinaru odgovorio i na pitanje šta misli o protestima vezanim za smrt Džordža Flojda prošlog leta.

- Dugo se to spremalo. Ljudi su okretali glavu u drugu stranu, ali meni je to sve isto - mizoginija, rasizam. Neko te mora naučiti kako da mrziš nekoga, to ne dolazi prirodno - odgovorio je.

Inače, slavna holivudska glumica Rašida Džons je Kvinsijeva ćerka.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M./Hollywood Reporter)

Bonus video:

02:47 PRVI PUT NAKON 30 GODINA GRUPA LEGENDE SNIMILA DUET SA PEVAČICOM: Evo koja poznata dama je zapevala sa legendarnim muzičarima