BUDIZAM MI JE OLAKŠAO EGZISTENCIJE, SUOČIO SAM SE SA SOBOM! Gile iz Eletričnog orgazma danas živi potpuno DRUGAČIJE!

Frontmen „Električnog orgazma", roker i autor legendarnih hitova koje i dalje peva cela bivša Jugoslavija, Srđan Gojković Gile je jednom prilikom otkrio da mu je budizam pomogao da pronađe svoj put u životu i suoči se sa stresom.

- Svakako da vežba budističke meditacije jeste na neki način upoznavanje samog sebe jer je pažnja okrenuta na unutra. Naša pažnja je okrenuta spolja u svim životnim situacijama, osim u meditaciji. Njome se usmeravamo na unutrašnji, duhovni sadržaj. Upoznao sam sebe na drugi način: dublje nego što sam sebe poznavao pre nego što sam počeo da se bavim time. Svakako mi je to pomoglo i olakšalo egzistenciju, suočavanje sa svojim pravim ja - rekao je on za svojevremeno.

Muzičar koji već decenijima uspešno bitiše na ovdašnjoj rok sceni, pre osam meseci dobio je ćerku Taru. Iz braka sa Patricijom ima i desetogodišnjeg sina Uroša. Iako njegovi naslednici odrastaju u sasvim drugom vremenu u odnosu na njegovo, Gile nema strahove.

- Trudim se da ne gajim strahove jer većina stvari je mimo naše kontrole. Iako mi gajimo iluziju da kontrolišemo svoj život i život svoje dece, one su zapravo mimo naše kontrole. To, naravno, ne znači da puštam decu da idu niz vodu. Čovek treba da im, ako pričamo o deci, daje ljubav, pažnju, slobodu i da pusti ih da se oni razvijaju svojim ritmom. Nisam od onih roditelja koji pokušavaju da naprave repliku samih sebe. Pitaju me: “Da li oni hoće da sviraju?” Ne, mali su. I ako ne budu hteli, to je njihova stvar. Nemam nameru da utičem na to - objašnjava Gile.

Iako je živeo u inostranstvu, te zahvaljujući svom poslu imao prilike da poseti mnoge destinacije, Gileta smo zatekli sa pitanjem gde bi van Srbije mogao da zamisli svoj život.

- Nisam razmišljao gde bi mogao da živim. Mogao bih na raznim mestima. Obišao sam Aziju, Tajland, Burmu, Ameriku, Englesku... Mogao bih da živim svuda. Čovek nosi um sa sobom gde god da ode. Ova scenografija se menja, a ono što nosiš u sebi je tvoj pravi dom. Gde god to da odneseš, ti si na neki način kod kuće - objašnjava muzičar.

