TUGA U PORODICI TIHOMIRA STANIĆA: Glumcu preminula majka, starom fotografijom se OPROSTIO OD NJE! (FOTO)

Glumac Tihomir Stanić saopštio je na Fejsbuku da mu je juče preminula majka.

Naime, iako retko govori o privatnom životu, on se sada od majke oprostio na svom profilu, a uz to je podelio njenu fotografiju iz mladosti.

"Danas je preminula moja mama Grana", kratko je napisao glumac.

Inače, on je gostujući u "Sceniranju" na Kurir televiziji jednom prilikom ispričao kako su se njegovi roditelji upoznali.

"On je bio učitelj i onda je dao oglas. Učitelj traži ženu. Kažu da je mami neko drugi odgovorio na taj oglas. On je došao i nije rekao da je bio oženjen i da ima sinove. Šifra na tom oglasu je bio naslov romana Fransoa Sagan „Dobar dan tugo". Kada se mama nekad žalila na život koji vodimo, on bi joj rekao šta se žali, kada je na oglasima pisalo: "Dobar dan tugo". Sudbinski susret ljubavi im je bio. Dopali su jedno drugom. On je posle tvrdio da mu je poslala lažnu fotografiju. Govorio je da to nije ona, ali to nije istina naravno", ispričao je tada glumac.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/I.B.

