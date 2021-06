TREBALO IM JE 15 GODINA DA SHVATE DA SU SAVRŠEN PAR: Penelope Kruz i Havijer Bardem su se ovako SMUVALI posle silne jurnjave!

Španski glumac Havijer Bardem (52) i njegova koleginica i supruga Penelope Kruz (47) spadaju u zvezde koje sve što imaju da kažu čine kroz svoje uloge.

Zbog toga je prava retkost čuti ih da pričaju o svojoj privatnosti, ali pre nekoliko godina novinaru magazina otvorio dušu.

foto: Profimedia

Sve je počelo filmom "Šunka, šunka" iz 1992. godine, prvom u kojem su se Penelope Kruz i Havijer Bardem pojavili zajedno, kada je bilo vidljivo da između njih postoji hemija. Postojala je, međutim, i jedna prepreka - glumica je bila maloletna.

- Da li je bilo hemije? Naravno! Dovoljno je da pogledate taj film, on je dokumentovana hemija, ostvarenje koje ćemo pokazivati deci i unucima. Privlačnost je postojala od starta, ali ona je bila maloletna. Imala je samo 16 godina kada smo snimali, a ja 21, ništa nije moglo da se desi. Bilo je vrlo hrabro od njenih roditelja to što su joj dopustili da u tako mladim godinama snimi jedan vrlo provokativan film, pun eksplicitnih scena seksa. Kada bi moja ćerka meni donela u tom uzrastu takav scenario, nema para zbog kojih bih joj dozvolio da snima taj film. Nema šanse - iskren je Havijer.

foto: Profimedia

Posle filma Bigasa Lune prošlo je čak 15 godina dok se dve velike španske zvezde nisu ponovo srele ispred kamere. Sastavio ih je Vudi Alen, koji je snimao "Ljubav u Barseloni", sa Penelope, Havijerom, Skarlet Johanson i Rebekom Hol. Ponovo je sve "pucalo" od hemije i ponovo - ništa.

- Da, ponovo smo sarađivali, ponovo je hemija bila više nego očigledna, ali ništa se nije dogodilo. Ne znam da li je to bilo iz stidljivosti da napravimo prvi korak ili zbog želje da ostanemo maksimalno profesionalni. Šta god da je razlog, nije se ništa dešavalo i poslednjeg dan snimanja sam pomislio "Mi moramo da se napijemo". Srećom, zajednički prijatelj je napravio žurku i ostalo je istorija - rekao je Bardem i dodao: - Hvala Bogu!

foto: Profimedia

Bardem je u ovom intervjuu otkrio i nešto što nismo znali o lepoj glumici - ona je vrlo slična svojoj junakinji u pomenutom filmu Vudija Alena.

- Oh, čoveče! Veoma! Ima taj vatreni temperatment! Imamo scene u kojima se svađamo, a ona me gađa tanjirima. U nekim trenucima sam se pitao treba li mi to. Ali ona je takva, strastvena, zato je i volim, zato me je privukla od samog početka. Ona nije lepa žena, ona je najseksepilnija žena na planeti - ne krije svoju opčinjenost suprugom Havijer.

Posle tri godine veze, par se venčao 2010. na Bahamima, i to u tajnosti, a šuškalo se da su "da" izgovorili u kući Lenija Kravica. Par ima dvoje dece - sina Lea i ćerku Lunu, a Bardem kaže da su mu oni doneli najveću životnu promenu

foto: Profimedia

- Roditeljstvo je najveća i najradikalnija životna promena koju sam iskusio. Kad sam postao otac, život mi se okrenuo naglavačke - iskren je on.

- Od tad svoje vreme i obaveze prilagođavam potrebama naše dece i najsrećniji sam kada sam s njima. Najvažnije mi je da budem dobar otac i što bolji suprug. Za to je potrebno vreme, odnosi se grade kroz zajednička iskustva i posvećenost.

foto: Profimedia

