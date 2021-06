MOJ ANDRIJA U DINASTIJI NIJE ĐAVOLJI ADVOKAT: Frano Lasić igra desnu ruku čuvenog Blejka, a evo šta kaže o Mariji Karan

Domaća verzija američke serije "Dinastija" uveliko se snima, a od jeseni na Pink televiziji gledaćemo avanture čuvenih Karingtonovih, odnosno u srpskoj verziji porodice Kadić. O poslovnim, ali i privatnim problemima glavnog junaka Blejka, to jest Branka Kadića, koga igra Branimir Popović, brinuće njegov advokat. Njega tumači Frano Lasić.

- Nije on đavolji advokat kao u čuvenom filmu. Andrija ima puno poverenje u Bjelka, odnosno Branka, i njegova je desna ruka. Neće se desiti da on njemu uradi nešto iza leđa. Moj junak zna sve njegove tajne, poteze, gde mulja, odnose sa ženama... I naravno, pokušava da ga izvadi iz neprilika - kroz osmeh priča Lasić za TV Ekran.

Zaplet, kao i kod Amerikanaca, počinje kad jedan od najvećih poslovnih magnata u Srbiji Branko odluči da se oženi svojom sekretaricom Kristinom. To će pokrenuti lavinu događaja koji će porodicu Kadić baciti u vrtlog porodičnih intriga, ljubavnih obrta, kao i poslovnih turbulencija s najvećim Brankovim takmacem u poslu Vojinom Konstantinovićem. Ekipa snima od maja, a kroz seriju će proći više od 600 glumaca. Jedino ime koje nije promenjeno je Aleksis, a igra je Marija Karan.

- Mnogo nas ima, ali je velika scenografija. Lako se možete izgubiti na setu (smeh). Sreća da je sve dobro organizovano. Mnogo nas posla još čeka, ali smo uvereni da će ova serija podići lestvicu u Srbiji kada je reč o snimanju sapunica - kaže Lasić.

Na setu i dalje svi nose maske, a korona je, kaže Frano Lasić, promenila naše živote za 180 stepeni.

- Ljudi su mnogo vezani za televiziju. Ne možemo više da se družimo kao ranije i na jedan način su se otvorila vrata za dobre serije. Moramo da ostanemo optimisti i da verujemo da ćemo izaći iz svega bolji, pametniji i da ćemo više ceniti život koji živimo - zaključuje Lasić.

Da li ste znali?

Bio fan Dinastije

Čuvena serija "Dinastija" emitovana je od 1981. do 1989. godine, a imala je čak devet sezona i 220 epizoda. Na prostorima bivše Jugoslavije prikazivala se na TV Beograd od 1984. do 1992, a njena verna publika bio je tada i Frano Lasić.

foto: Profimedia

- I sam sam gledao "Dinastiju" u to vreme. Osamdesetih je to bio veliki hit u celom svetu. Ljudi će sigurno praviti paralele između te serije i nove, koju mi sada radimo. Mnoge stvari su drugačije. Nešto je isto, tema je univerzalna, bez obzira na to što je to snimano osamdesetih. I danas imate korupciju, ubistva, preljube, porodice sa svojim problemima... Sve je isto, samo je tehnologija napredovala. Sada je ista priča samo premeštena u ovo vreme i na naše podneblje - objašnjava glumac.

Kurir, Ljubomir Radanov